Računi za struju ne stižu, a EPS ćuti: Da li nas čeka haos sa strujom i kaznama?

Ako vam računi za struju ne stižu, niste jedini — EPS je prešao na novi sistem naplate, što je izazvalo zbrku i kašnjenja širom Srbije. Građani su ostali bez računa, a mnogi ne znaju ni kako da ih plate.

Zašto računi za struju ne stižu?

EPS je uveo novi sistem obračuna i naplate, što je izazvalo tehničke probleme. U pokušaju da modernizuje uslugu, EPS je promenio način slanja i plaćanja računa, ali bez jasnog obaveštenja korisnicima. Novi poziv na broj zbunjuje mnoge, a stari podaci više ne važe.

Mnogi građani, posebno stariji, ne snalaze se sa portalom „Moj EPS“, preko kog sada moraju da preuzmu svoje račune.

Kako da proverim i platim račun ako ga nisam dobio?

Ako vam račun nije stigao, možete ga pronaći i platiti ovako:

Posetite sajt moj.eps.rs i registrujte se.

Prijavite stanje brojila ručno (ili sačekajte očitavanje).

Preuzmite račun u PDF formatu.

Koristite novi poziv na broj za uplatu.

Ako ne znate kako, pozovite besplatni broj EPS korisničkog centra.

Šta je novo u obračunu struje?

Od oktobra 2025, granica za crvenu zonu spuštena je sa 1.600 na 1.200 kWh. To znači da ćete brže ući u skuplju tarifu, čak i ako trošite isto kao ranije. Računi sada prikazuju i način očitavanja brojila, a uvedene su i nove opcije za popuste — ali samo ako se prijavite digitalno.

Da li mogu da dobijem kaznu ako ne platim na vreme?

Da. Iako računi kasne, obaveza plaćanja ostaje. Ako ne platite u roku, EPS može obračunati zateznu kamatu, a u krajnjem slučaju i pokrenuti isključenje. Zato je važno da sami proverite stanje i ne čekate papirni račun.

Kako da se zaštitim od grešaka i kazni?

Evo kako da ostanete bezbedni:

Redovno proveravajte stanje brojila.

Preuzimajte račune sa portala „Moj EPS“.

Sačuvajte potvrde o uplati.

Ako nešto nije jasno, zovite korisnički centar.

Ne čekajte poštara — preuzmite kontrolu.

Najčešća pitanja o računima za struju

– Šta da radim ako ne znam novi poziv na broj?

Ulogujte se na „Moj EPS“ ili pozovite korisnički centar da dobijete tačne podatke.

– Da li će se računi ponovo slati poštom?

Za sada ne. EPS podstiče korisnike da pređu na digitalno preuzimanje računa.

– Mogu li i dalje da plaćam na šalteru?

Da, ali morate imati tačan poziv na broj i iznos — proverite ih online ili telefonom.

EPS je uveo promene koje su mnoge zatekle nespremne. Računi za struju ne stižu jer se menja sistem, ali to ne znači da obaveze nestaju. Ako ne želite kazne i stres, preuzmite inicijativu — proverite stanje, preuzmite račun i platite na vreme. Ne čekajte da vam neko objasni — jer EPS ćuti, a struja se ne oprašta.

