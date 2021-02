Radno vreme gradskih pijaca za praznik

BEOGRAD – Sve zelene pijace u sastavu JKP Gradske pijace tokom predstojećeg praznika Dana državnosti, 15. i 16. februara, radiće uobučajeno od 06 do 19 časova.

Pijaca “Palilula” radiće od 07 do 20 časova, pijaca „Dušanovac“ – prodaja robe iz vozila od 19 do 06 časova, dok će “Otvoreni tržni centar” poznatiji kao Buvaljak koji ponedel?jom inače ne radi, u utorak, 16. februara raditi u skladu sa zimskim režimom od 08 do 16 časova.

Garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca će tokom praznika raditi po ustaljenom režimu i to: Garaža u okviru pijace Palilula od 06 do 20 časova, Garaža pijace Zeleni venac od 06 do 21 čas, Parking pijace Zemun od 00 do 24 časa,

Parking pijace Dušanovac od 08 do 19 časova.

