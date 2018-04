Radno vreme pošta za prvomajske praznike

BEOGRAD – Za vreme predstojećih prvomajskih praznika u Beogradu će non-stop dežurati pošta u Takovskoj ulici, saopštile su danas Pošte Srbije.

U utorak 1. maja, u Beogradu će dežurati sledeće pošte: Takovska 2 (non-stop), Savska 2 (od 8 do 15 časova), Zaplanjska 32 – TC Stadion (od 8 do 19 časova), Nehruova 68b – Univereksport (od 8 do 11.30 časova), Bulevar umetnosti 4 – TC Novi Merkator (od 8 do 19 časova), Višnjička 84 – TC Big fashion (od 9 do 19 časova) i Gandijeva 21 – Immo Outlet (od 8 do 19 časova).

