Radojičić ispratio grupu beogradskih osnovaca na letovanje

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić ispratio je jutros 20 dece koja u okviru projekta saradnje gradova Ljubljane i Beograda, pod nazivom „Autobus sreće”, letuju u hrvatskom odmaralištu Zambratiji.

Radojičić je izrazio zadovoljstvo što na ovaj način podržava decu koja su dobri đaci, a nisu u mogućnosti da odu na more.

Ovo je 14. godina zaredom da se organizuje letovanje za decu iz beogradskih osnovnih škola kako bi boravila zajedno sa svojim vršnjacima iz Slovenije. Tokom leta već je bilo nekoliko akcija u kojima smo najbol?e đake podržavali na ovakav ili sličan način. Ovo je lepa prilika da pomognemo deci, skrenemo pažnju na njih i ukažemo na pravi sistem vrednosti, rekao je Radojičić.

Gradonačelnik je istakao odličnu saradnju Beograda i Ljubljane, rekavši da ova akcija sigurno doprinosi daljem razvitku dobrih odnosa, a ujedno deci poželeo prijatan boravak na letovanju, saopštio je Beoinfo.

Deca će imati priliku da se druže sa vršnjacima iz regiona, steknu nova iskustva, a ujedno se odmore i pripreme za 1. septembar i sve što ih očekuje u novoj školskoj godini. Srećni smo što imamo priliku da ih podržimo na ovakav način, rekao je Radojičić.

Jovan Janković, jedan od mališana koji su ovog jutra otputovali na more, rekao je da je veoma uzbuđen što će imati priliku da upozna nove drugove sa kojima će narednih desetak dana uživati u odmaralištu Zambratija.

Jovanovi roditelji ističu da ih je „Autobus sreće” zaista obradovao.

Puno nam znači sve ovo, on sada prvi put ide u inostranstvo, prvi put na more. On se raduje novim poznanstvima, a mi malo imamo tremu, ali pokušavamo da je sakrijemo, sa osmehom su ispričali Jovanovi roditelji pre nego što je autobus krenuo.

Organizator projekta je Sekretarijat za obrazovanje, a Grad Beograd je, kao i svake godine, izdvojio sredstva za finansiranje prevoza, keteringa za put i putnog osiguranja, dok boravak u ovom letovalištu finansira Grad Ljubljana.

Događaju je prisustvovao podsekretar Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu Igor Raičević.

(Tanjug)