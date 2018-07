Radojičić: Nove investicije i radna mesta-prioritet

BEOGRAD – Borba za nove investicije i radna mesta biće u fokusu gradske vlasti, rekao je danas gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.

„Mnogo stvari je urađeno u prethodnom periodu, imate mnogo gradilišta, kranova, tako da je jasno da se mnogo gradi u Beogradu. Takođe je značajno da imamo strane kompanije“, rekao je Radojičić u intervjuu za TV Telegraf.

Tu su arapske, izraleske, holandske i druge strane kompanije, naveo je gradonačelnik podsetivši da je gradska skupština donela odluku kojom se investitorima koji će da investiraju preko 50 miliona evra obezbede konsultanti za pomoć da se ti projekti realizuju.

Među najvažnije projekte spada metro, što je ujedno i najzahtevniji projekat, rekao je Radojičić i dodao da će biti učinjeno sve da se on realizuje na vreme.

„Naši konsultanti, ljudi koji su se bavili u prethodnom periodu, definisali su na osnovu projekcije kako će se grad razvijati narednih 10 -15 godina, da ta linija bude od Makiškog polja, preko Banovog brda, Ade Ciganlije, Sajmišta, Beograda na vodi, Ekonomskog fakulteta, Pančevačkog mosta do Ade Huje. Posle toga, druga faza predviđa putanju od Ade Huje do Mirijeva“, rekao je Radojičić.

On je rekao i da je tender za Novi savski most raspisan i da treba da bude završen do kraja ove godine posle čega će biti raspisan tender za izvođenje radova.

„Očekujemo da će taj projekat početi da se realizuje 2019. godine. Okvirna vrednost projekta je oko 50 miliona evra. Tunel treba da ide od Ekonomskog fakulteta do Bulevara Despota Stefana“, rekao je on.

Govoreći o Obilaznici oko Beograda gradonačelnik je istakao da su započeti radovi na izgradnji nedostajuće leve trake i da je reč o završnoj fazi ovog projekta koji se rade dugo godina.

„Stvarno je strašno da imamo projekte koji nisu završeni posle 30, 40, 50 godina. Meni je tu rekorder Klinički centar, 1974. godine su ljudi počeli da ga rade, ali još nije završen. U narednom periodu će i on biti završen“, istakao je Radojičić.

Radojičih je rekao da ima puno projekata koji se rade u zdravstvu, ali da mu je projekat izgradnje Tiršova 2, najdraži ali i projekat koji je najvažniji.

Posle fizibiliti studije, koja treba do 31. jula da bude gotova, ide studija u kojoj bi se radio potpuni projekat, tako da se iskreno nadam da ćemo za 4 do 5 godina imati novu dečju kliniku, najavio je gradonačelnik.

Radojičić je, govoreći i o fontanama, rekao da će jedna biti na Trgu Milana Mladenovića, jedna ispred Beogradskog dramskog pozorišta, a još jedna na Cvetnom trgu.

„U ovom trenutku su to tri, ali svaka opština će dobiti fontanu“, dodao je on.

„Ova vlast, ovo rukovodstvo na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem očigledno je pokazalo i pokazuje da projekti koji su otpočeti pre 50 godina, da je došao momenat da budu završeni“, zaključio je Radojičić, objavljeno je na sajtu telegraf.rs.

(Tanjug)