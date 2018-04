BEOGRAD – Zbog radova na tramvajskom koloseku u Karađorđevoj ulici, na delu od Starog savskog mosta ka Karađorđevoj, u subotu od 13 sati do 16. aprila do 3:30 sati, biće izmenjen režim rada linija GSP-a, saospstilo je to preduzeće.

U subotu i nedelju celodnevno će tramvaji sa linije 2 saobraćati na relaciji: Pristanište – Dorćol – Vukov spomenik – Beogradska – Trg Slavija – Gospodarska mehana sa oznakom 2L.

(Tanjug)