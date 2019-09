Rafailović: Zamena kocki na Trgu Republike do kraja novembra

BEOGRAD – Zamena kocki na kolovozu oko Trga Repubike biće završena do novembra, a to će omogućiti normalno funkcionisanje biciklističkog i motociklištičkog saobraćaja u gradu, izjavio je danas gradski sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović.

On ističe da grad Beograd neće snositi nikakve troškove zbog dodatnih radova i da se ispostavilo da se biciklistički i motociklistički saobraćaj otežano odvija zbog lomljenja kocke koja je ugrađena na Trgu.

„S obzirom na to da je namera grada Beograda da poštuje i promoviše principe urbane mobilnosti koji se zasnivaju na što većem korišćenju javnog prevoza, što manje učešće putničkih automobila u saobraćaju, što više bicikala i pešačenja, naša namera je da biciklističke staze obezbedimo, odnosno da im se omogući pristup do samog trga i vožnja na Trgu „, rekao je Rafailović.

On je ukazao da će tokom sledeće nedelje Beograd, kao većina evropskih i svetskih metropola, obeležiti Evropsku nedelju mobilnosti različitim aktivnostima.

To podrazumeva da se promoviše vožnja javnim prevozom, biciklizam, pešačenje, odnosno što manja upotreba putničkih automobila.

Tokom naredne nedelje biće obeležena biciklistička staza od Kalemegdana do Vasine ulice, čime će se obezbediti pristup biciklistima do Trga Republike posebnom sabraćajnom trakom.

Početak aktivnosti u okviru obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti biće najavljen na konferenciji u utorak, a u sredu će biti održana promocija servisa „Vrabac“ i pešaške zone u centru.

„U četvrtak će biti održana radionica u Skupštini grada na kojoj će biti promovisana izrada Studije urbane mobilnosti za grad Beograd koja je od velikog značaja za naš dalji rad i predstavlja dalju smernicu u aktivnostima i daljim pravcima razvoja sabraćajnog šitema u gradu“, ističe Rafailović.

(Tanjug)