Rakovicki karneval danas na Vidikovcu, vise od 40 grupa

BEOGRAD – Deseti jubilarni Rakovički karneval, tokom kojeg će prodefilovati više od 40 karnevalskih grupa, biće održan danas na Vidikovcu.

I ove godine karnevalska trasa deo je ulice Patrijarha Joanikija dužine 800 metara, a karnevalske grupe predstaviće se i odraditi koreografiju na tri bine koje su postavljene na trasi.

Karneval će, kao i prethodnih godina, početi u 12 sati, a prvi put do sada karnevalske grupe iz rakovičkih vrtića, osnovnih i srednjih škola imaće priliku da nastupaju u povorci zajedno sa međunarodnim grupama iz Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Italije, Grčke…

Kao i ranijih godina, karneval će posetiti veliki broj članova Federacije evropskih karnevalskih gradova, navodi se na opštinskom sajtu i dodaje da će žiri izabrati najbolje grupe iz rakovičkih vrtića, osnovnih i srednjih škola koje će predstavljati Rakovički karneval na karnevalima u zemlji i inostranstvu.

Tokom karnevala u periodu od šest do 18 sati doći do obustave saobraćaja u ulici Patrijarha Joanikija, na delu od raskrsnice ulica Pilota Mihaila Petrovića, Patrijarha Joanikija i Kneza Višeslava (kod MC Donald’s-a) do ulice Vidikovački venac (kod picerije „O-LA-LA“).

Zbog toga će doći do izmena u javnom prevozu, pa će tako vozila na linijama 23, 53, 59, 89, 504 i E2 u oba smera od raskrsnice ulica Pilota Mihaila Petrovića, Patrijarha Joanikija i Kneza Višeslava do raskrsnice ulica Patrijarha Joanikija i Vidikovački venac saobraćati ulicom Pilota Mihaila Petrovića i ulicom Vidikovački venac (ulica koja spaja ulice Pilota Mihaila Petrovića i Patrijarha Joanikija, pored Vidikovačke pijace) i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 534 će u oba smera od terminusa Cerak vinogradi saobraćati ulicom Cerski venac, Vidikovački venac (ulica koja spaja ulicu Pilota Mihaila Petrovića i Patrijarha Joanikija) i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta, kao i novouspostavljeno stajalište u internoj saobraćajnici koja povezuje ulice Pilota Mihaila Petrovića i Patrijarha Joanikija u smeru prema gradu, 30 metara nakon raskrsnice sa ulicom Patrijarha Joanikija (ispred vrtića „Duško Radović“).

(Tanjug)

