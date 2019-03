Rekonstruisan deo ulice Pere Velimirovića, izgrađen novi most

BEOGRAD – U beogradskoj opštini Rakovica rekonstruisan je deo ulice Pere Velimirovića, na raskrsnici sa Bulevarom patrijarha Pavla, a na tom mestu izgrađen je i novi saobraćajni most sa po dve trake u oba pravca.

Ti radovi deo su velike rekonstrukcije Bulevara patrijarha Pavla koji će biti proširen, odnosno umesto sadašnje dve imaće četiri saobraćajne i dve tramvajske trake, i povezivaće Rakovicu i Vidikovac sa Mostom na Adi, odnosno Novim Beogradom.

„Danas puštamo u saobraćaj most koji spaja ulicu Pere Velimirovića i Bulevar patrijarha Pavla i koji se nalazi na novom koritu Topčiderske reke“, rekao je novinarima zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je podsetio da je prva faza radova na rekonstrukciji Bulevara patrijarha Pavla podrazumevala izmeštanje korista Topčiderske reke što je bilo neophodno kako bi se omogućilo da taj bulevar bude proširen.

„Mi smo izmeštanje korista Topčiderske reke skoro završili, ostalo je još nekih 600 metara nizvodno da se završi. Korito Topčiderske reke smo izmestili kako bismo omogućili proširenje Bulevara patrijarha Pavla, kako bi on imao četiri saobraćajne i dve trake za tramvaj“, pojasnio je Vesić.

Istakao je da je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda juče raspisala tender za drugu fazu radova na rekonstrukciji Bulevara patrijarha Pavla u kojoj će ta saobraćajnica biti rekonstruisana i proširena u dužini od skoro 1,9 kilometara, na potezu od Ulice Pere Velimirovića do Košutnjaka.

Ta faza radova vredna je 1,3 milijarde dinara i trajaće 18 meseci, rekao je Vesić i dodao da nakon toga, preostaju još dve faze radova – jedna do Mosta na Adi, duga skoro dva kilometra, i druga od Ulice Pere Velimirovća prema Kapitol parku i Vidikovcu.

„To su još dve faze koje moramo da uradimo kako bi neko ko dolazi sa Mosta na Adi mogao bez ikakvih problema, novom saobraćajnicom da se spusti sa mosta, a ne onom privremenom kao što je sada slučaj, i da za 10-ak minuta dođe do Kapitol parka, odnosno do Vidikovca. Na taj način ćemo građane Rakovice i Vidikovca povezati sa Mostom na Adi“, rekao je Vesić.

Dodao je da to govori o tome da taj most, bez obzira koliko je koštao, nije završen jer je urađen bez pristupnih saobraćajnica.

„Mi smo pre godinu i po dana radili pristupne saobraćajnice sa Tošinog bunara prema Mostu na Adi, a sada moramo da radimo ove pristupne saobraćajnice, kao i Topčiderski tunel i to vam govori o tome koliko je taj most ostao nezavršen. Onaj ko je radio taj most, a to je Dragan Đilas (bivši gradonačelnik), napravio je most bez ijedne pristupne saobraćajnice i sve ovo što sada radimo je ustvari popravljanje štete koju je on napravio jer je uradio nešto što nije bilo urađeno kako treba za građane“, rekao je Vesić.

On je zahvalio opštini Rakovica i njenom predsedniku Vladanu Kociću, kao i državnom sekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova Milosavu Miličkoviću (bivši predsednik opštine Rakovica).

„Ovo pokazuje kako možemo zajedno da menjamo stvari na bolje. Ovo je najvažniji i najveći projekat kada je u pitanju opština Rakovica jer ako hoćemo da na mestu starih fabričkih hala u toj opštini dovedemo ljude koji će se baviti kreativnom industrijom mi moramo sve dobro saobraćajno da povežemo i omogućimo da ljudi mogu brzo da dođu ovde“, rekao je Vesić.

Naveo je da je Rakovica nekada bila poznata po fabričkim halama koje, dodao je, sada treba da dobiju neku drugu namenu – da to budu mesta za kreativne industrije, inovativne firme, startapove…

„Na taj način Rakovica će ponovo biti ono što je nekada bila – lokomotiva razvoja Beograda. Sada ponovo može to da bude, ali na drugi način“, zaključio je Vesić.

Događaju su prisustvovali Vladan Kocić, Milosav Miličković, pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Marković, sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović, građani…

