Rektor Madić o dešavanjima u Rektoratu: Nisam video nijednu lošu stvar

Rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić koji je ušao sinoć, posle ponoći, u zgradu Rektorata u pratnji policije, u razgovoru za 021.rs kazao da u zgradi nije bilo nikakve represije.

Na protestu u Novom Sadu u petak uveče došlo je do nasilja, policija je primenila silu nad građanima, uz upotrebu hemijskih sredstava.

Više osoba je povređeno i privedeno, a posle ponoći napeto je bilo i kod zgrade Rektorata. Policija je najpre opkolila zgradu u kojoj su se nalazili građani, kao i članovi medicinskog tima za pružanje pomoći povređenima.

Nakon opkoljavanja, policija je upala u zgradu Rektorata. Ubrzo su se pojavili snimci na kojima se vidi i rektor Univerziteta Madić koji, uz policiju, ulazi u zgradu.

Građani i studenti koji su bili u zgradi zadržani su u njoj još barem dva sata, a policija ih je legitimisala. Na jednom snimku koji su objavili studenti, vidi se maskirani policajac koji otima telefon jednoj mlađoj osobi.

Madić je u razgovoru za 021.rs kazao da ne pozdravlja to što su neki studenti dobili batine tokom jučerašnjeg protesta, ali je istakao da nikakve represije u zgradi Rektorata nije bilo.

„Nije bilo nikakvog nasilja, niko nije bio udaren, niko nikog nije pipnuo“, rekao je Madić.

Kako je dodao, kada je ušao u zgradu bio je zadovoljan, opisujući to da je jedna grupa bila u nošnjama, a da je deo okupljenih otišao u amfiteatar i da se „s vremena na vreme čuo aplauz, neko je svirao klavir“.

„Ostalo je koliko treba da se ostane, nije bilo ničeg ružnog ili represije. Ja sam ostao i celu noć tu. Ovde su sada policajci prisutni, niko nikog ne dira“, opisuje Rektor Univerziteta čiju su smenu još u februaru tražili svi novosadski fakulteti.

Objašnjava da mu je sada plan da se sve vrati „na neko dobro podešavanje i da razumemo jedni druge“.

„Potrebne su nam te službe, imamo projekata, nastave. Zgrada pripada svakom studentu i profesoru ovog Univerziteta i uopšte nije problem da uvedemo – evo imamo formular, želite da imate promociju toga i toga? Odlično, dođite, to je sve besplatno za naše studente i profesore“, rekao je Madić.

Na pitanje da li od njega zavisi da li će policija ostati kod Rektorata, Madić je rekao da to „zavisi od svih nas“.

„Ali ja bih voleo da se razgovara. Ja želim da razgovaram sa tom decom, jer jako sam osetljiv na decu. Ovde nisam video nijednu lošu stvar. Ovde juče kada su došli nisam video nikakve duele. Prosto su ušli, nije bilo nikakve represije“, rekao je Madić za 021.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com