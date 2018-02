Rektor Univerziteta u Kragujevcu Nebojša Arsenijević neće da podnese ostavku

Rektor Univerziteta u Kragujevcu Nebojša Arsenijević rekao je danas da neće podnositi ostavku na to mesto i odbacio kao neistinite sve optužbe o tome da je u sukobu sa zakonom, o doktoratu svog sina, o navodno bahatom ponašanju kao i o nameštanju posla svom zetu za 30.000 dinara.

On je najavio da će se preko institucija boriti za istinu zbog porodice, Univerziteta, zaposlenih i studenata i da je cela stvar sada u rukama advokata.

Arsenijević je u prvom obraćanju medijima posle „afere“ rekao da je cela situacija „šou“ koji mu je izrežiran kako bi se potpuno mentalno razorio, a javno mnjenje pripremilo za njegovu „likvidaciju“, navodeći da mu je prećeno da će biti „medijski uništen“, ako ne promeni neke odluke, a da mu u poslednjih šest meseci stižu pretnje smrću, sa porukom „pokojne majke“: „Sine, čula sam da uskoro dolaziš, jedva čekam da te zagrlim“.

On je siguran da svrha „hajke“ nije samo da se on smeni sa mesta rektora, jer kako kaže, to može da se uradi i predlaganjem drugog kandidata na predstojećim izborima za tu funkciju.

Arsenijević je odbacio sumnje da je u sve umešana politika, ali tvrdi da grupa ljudi sa Univerziteta i jedna ministarka stoje iza proganjanja i kampanje protiv njega, pa je na insistiranje novinara rekao da su protiv njega otvoreno stali profesori Fakulteta medicinskih nauka Dejan Baskić i Nemanja Zdravković, kao i oni koji su „skriveni“ – profesori kragujevačkog Univerziteta Branislav Jeremić i Aleksandra Janković kao i aktuelna ministarka bez portfelja Slavica Djukić Dejanović.

On je naveo da su oni bili nezadovoljni odlukama koje je donosio i dok je bio dekan Medicinskog fakulteta i kao rektor i da pojedini od njih gaje „patološku mržnju“ prema njemu, dok ga je jedan iz „grupe“ u medijima proglasio ludim.

Arsenijević je dodao da je dobijao pretnje i preko društvenih mreža što je prijavio nadležnim organima koji su ga uputili na privatnu tužbu, kao i da su mejlove sa pritiscima dobijali i članovi Senata pred odluku o njegovom „slučaju“.

Arsenijević je dodao da su tužbe podnete protiv Baskića i Zdravkovića „koji su stali imenom i prezimenom iza svih napada i optužbi na njega“, kao i protiv medija koji su prenosili audio snimke i fotografije kako bi argumentovali njegovo navodno bahato ponašanje.

On je kazao da su fotografije izmontirane, kao i da je na audio snimcima prepoznao i glasove pokojnih kolega iz ranijih godina pa sumnja za koju svrhu su napravljeni.

Mediji su proteklih dana pisali o Arsenijeviću kome je „pripisano“ bahato ponašanje, mahinacije, rodjačko zapošljavanje, da je „sredio“ sinu da doktorira i pre nego što je završio osnovne studije i zaposlio ga na Fakultetu medicinskih nauka, kao i da je Agencija za borbu protiv korupcije predložila njegovo razrešenje.

Savet Univerziteta u Kragujevcu 6. februara jednoglasno je odlučio da ne razmatra preporuku Agencije za borbu protiv korupcije za razrešenje s javne funkcije Arsenijevića i odlučio da ne poništi ispravu njegovog sina Aleksandra o stečenom naučno-nastavnom zvanju, iako je inspekcija Ministarstva prosvete utvrdila da je njegov doktorat nezakonit.

Savet je odlučio da preporuka za razrešenje rektora neće biti razmatrana dok se ne donese Odluka o žalbi, podneta Agenciji za borbu protiv korupcije i ne dostavi Savetu kao nadležnom organu.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ranije je izjavio da se sa Arsenijevićem dogovorio da rektor mora da poštuje zakon. Upitan da li to znači i da rektor treba da poštuje preporuku Agencije i podnese ostavku, Šarčević je rekao: „Po meni da. To znači da treba“.

