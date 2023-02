Remek-dela Nadežde Petrović iz privatnih kolekcija na poštanskim markama

Pošta Srbije predstavila je danas i pustila u opticaj ekskluzivno filatelističko izdanje poštanskih maraka „150 godina od rođenja Nadežde Petrović“, sa motivima deset umetničkih slika Nadežde Petrović iz privatnih kolekcija, koje do sada nisu izlagane.

Na događaju u PTT muzeju, o životu i umetnosti Nadežde Petrović, motivima i značaju filatelističkog projekta, govorili su istoričar umetnosti Nikola Kusovac i vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević.

„Sa ponosom, zahvalnošću i poštovanjem sećamo se Nadežde Petrović, a novi uspon naše filatelije planiramo da otpočnemo izuzetno važnim filatelističkim projektom u njenu čast. Sigurni smo da će ovaj poduhvat značajno uticati na našu kulturno-umetničku scenu i proširiti poglede i tumačenja umetnosti naše velike umetnice, humanistkinje i rodoljuba. Ponosni smo što smo uspeli u svojim naporima da ova remek-dela učinimo dostupnim javnosti, i zahvaljujemo na ljubaznosti i velikodušnosti kolekcionara koji su nam ih ustupili“, rekao je Đorđević.

Na prigodnom izdanju poštanskih maraka izdanja „150 godina od rođenja Nadežde Petrović“ motivi na markama su: Crvena kuća u predelu (1907), Fasada Crkve Sv. Marka u Veneciji (1914), Crveni božuri (1913), motivi na vinjetama – Prizren (1913), Anđa u dvorištu (1910–1911), Predeo (1907), Čobanin svira u frulu (1906), motivi na kovertama: Čišćenje gusenica (1906), Portret Jovana Skerlića (1907) i Sestre (1905).

U emisiji su tri prigodne poštanske marke u tabaku sa 12 maraka i osam vinjeta, tri koverta prvog dana i prigodan žig.

Izložba filatelističkog izdanja za posetioce je otvorena u PTT muzeju do 24. februara, u radnom vremenu Muzeja: utorak, sreda, petak i nedelja od 10 do 18 časova i četvrtkom i subotom od 12 do 20 časova. Ulaz je slobodan.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.