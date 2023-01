Reproduktivni materijal za vantelesnu oplodnju stigao u Srbiju

Reproduktivne ćelije za vantelesnu oplodnju (VTO) iz uvoza stigle su u Srbiju, a pripreme prvog para za potpomognuti proces oplodnje počeće u narednih nekoliko dana u Kliničkom centru Srbije (KCS) u Beogradu, potvrđeno je danas u Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS-a.

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) Sanja Radojević Škodrić rekla je novinarima da je u KCS stiglo šest paketa sa po šest jajnih ćelija, što je prvi pristigli materijal od kada je u Srbiji 10. decembra prošle godine omogućena vantelesna oplodnja materijalom iz inostranstva o trošku države.

Prema njenim rečima, četiri žene ući će u proces na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS-a, dok će dve ući u proces na Ginekološko-akušerskoj klinici (GAK) „Narodni front“ u Beogradu, ističući da parovi, ili žene bez partnera same mogu da biraju na kojoj klinici u Srbiji će taj proces biti vršen.

Radojević Škodrić je navela i da se od 10. decembra za taj proces prijavilo oko 500 parova i žena bez partnera, a da oko 10 odsto čine upravo žene bez partnera.

Direktorka RFZO je dodala i da je država sklopila ugovor sa još jednom bankom reproduktivnih ćelija, pa će, osim jedne banke iz Španije, dve iz Danske, reproduktivni materijal uvoziti i iz banke u Češkoj.

Navela je da takva banka postoji i u Srbiji, ali da je za tri i po godine njenog postojanja donirano pet spermatozoida i nijedna jajna ćelija, ali da domaće zakonodavstvo trenutno ne predviđa mogućnost eventualne novčane nadoknade za doniranje, kao što je to slučaj u nekim drugim zemljama.

Ona je podsetila da je VTO besplatna do starosne granice do 45 godina, a da je granica za žene koje samostalno plaćaju taj proces do 50 godina, kao i da se prijava vrši putem sajta e-Uprave.

Direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo Aleksandar Stefanović kazao je da se parovi koji će ući u proces vantelesne oplodnje na toj klinici već znaju, i da njihova priprema uskoro počinje.

„Već za tri ili četiri dana kreće prvi par u pripremu materice, a nekoliko dana nakon toga i sledeći“, kazao je Stefanović.

Ocenio je i da treba raditi na promociji domaćih donora i domaće banke ćelija i istakao da je jedina vantelesna oplodnja od domaćeg materijala uspešno sprovedena na KCS, što je nedavno potvrdio i ultra-zvuk.

Stefanović je ocenio da je u interesu države da pronađe put da se omogući kompenzacija za domaće donore, jer pojedinačni postupak VTO uvezenim materijalom, koji je besplatan za građane, košta oko 7.000 evra.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kazao je da je država izdvojila sredstva za 1.500 parova, ali da je spremna da poveća ulaganja ako interesovanje bude veće.

On je kazao da je cilj države da svim parovima i ženama bez partnera pomogne da dođe do tog postupka, kao i da je sprovedena promena određenih pravilnika koji su fondu omogućili da nesmetano plati sve, navodeći da je u pitanju cifra od oko sedam miliona evra.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić navela je da se Srbija po ulaganju u tu oblast sada izjednačila sa Izraelom koji je u samom svetskom vrhu, kao i da je to jedna od mera države kada je u pitanju pronatalitetne politike.

Kisić je istakla da su od 2018. godine postepeno povećavana prava parova kod potpomognute oplodnje, gde je prvo povećan broj pokušaja VTO koji je sada neograničen, kao i da je povećana starosna granica žena koje mogu da uđu u taj proces.

(Beta)

