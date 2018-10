RHZS: Pretežno sunčano i toplije

BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutro biti prohladno, ponegde po kotlinama i dolinama reka magla, a tokom dana pretežno sunčano i osetno

toplije, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab do umeren, juznih smerova, najniža temperatura od 0 do devet stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 18 do 22 stepena.

I u Beogradu pretežno sunčano i osetno toplije, uz slab južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura osam stepeni, najviša dnevna 20 stepeni Celzijusovih.

Narednih dana očekuje se toplo vreme s dnevnom temperaturom oko i iznad, a za vikend i znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

(Tanjug)