RHZS: Sutra umereno do potpuno oblačno vreme

BEOGRAD – U Srbiji će sutra preovlađivati umereno do potpuno oblačno vreme, s najnižim temeraturama od minus jedan do četiri stepean, a najvišim od četiri do osam stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

U Beogradu će biti umereno oblačno i suvo. Najniža temperatura

oko četiri, a najviša oko sedam stepeni.

U cetvrtak i petak malo i umereno oblačno, samo u petak na krajnjem severu prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom.

U subotu pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim

krajevima naoblačenje, mestimicno s kišom, na visokim planinama sa snegom. U nedelju i početkom naredne sedmice uz pad temperature pojava snega očekuje se ponegde i u nižim predelima.

(Tanjug)