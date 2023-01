Šabić: Privođenje zbog tvita o predsedniku nezakonit pokušaj zastrašivanja

Advokat Rodoljub Šabić ocenio je danas da je privođenje predsednika udruženja „Ćale ovo je za tebe“ Petra Đurića zbog tvita uvredljive sadržine na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predstavlja nezakonit pokušaj zastrašivanja.

Šabić je u saopštenju naveo da je to jedno u nizu upozorenja da državni organi ne bi smeli da deluju selektivno, kao i da bi u svom delovanju morali mnogo skrupuloznije i odgovornije da se odnose prema ustavnim i zakonskim odredbama i pravima gradjana koje oni jemče.

„Po našem Krivičnom zakoniku krivično delo uvrede jeste kažnjivo ali se gonjenje za to delo preduzima isključivo po privatnoj tužbi. Svako ko se smatra uvređenim ima pravo na sudsku zaštitu ali to pravo ostvaruje samo ako lično podnese sudu privatnu tužbu“, kazao je on.

Šabić, koji je i predsednik Civilnog odbora za zaštitu ljudskih prava, ocenio je da je pokretanje „kvazi službenih postupaka“ i angažovanje tužilaštva i policije ili drugih bezbednosnih službi i privođenje ljudi zbog uvredljivih tvitova na račun bilo koga, makar i najvišeg funkcionera, bez valjanog osnova predstavlja „samo nezakonito zastrašivanje“.

„Posebno je loše i štetno kad se takvi postupci pokušavaju pravdati tako što se radnje koje su očigledno samo krivična dela uvrede, protivno elementarnim pravnim standardima i stavovima sudske prakse pokušavaju kvalifikovati kao teža krivična dela npr. ugrožavanje sigurnosti“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, u praksi je već bilo brojnih slučajeva selektivne primene zakona, i sa privođenjem i zadržavanjem, ali i sa podizanjem optužnice i to uz pritvor u višemesečnom trajanju, da bi nakon svega optužba bila pravnosnažno odbijena.

„Ovakvim postupcima organi vlasti urušavaju sopstveni i ugrožavajuju prava građana. A šteta koju građani mogu pretpeti ili su je pretrpeli najčešće se ne može stvarno ispraviti eventualnom novčanom naknadom. A naknadu čak ako i kad bude isplaćena u krajnjoj liniji opet plaćaju građani“, ocenio je Šabić.

Djurića je u nedelju na saslušanje privela Služba za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) zbog tvita u kome je kritikovao Vučića, i izmedju ostalog, naveo da je „predsednik kriminalac“.

(Beta)

