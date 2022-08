Sapic: Bez poskupljenja prevoza u narednih godinu i po dana

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da gradski prevoz neće poskupeti u narednih godinu do godinu i po dana, jer, kako je rekao, nema smisla poskupljivati nešto što niko ne plaća.

Na današnjoj sednici Skupštine grada, Šapić je pokrenuo pitanje Gradskog saobraćajnog preduzeća „Beograd“ kojim niko, kako je rekao, nije hteo da se bavi 30 godina, kao i da nema pojma šta će tamo zateći.

On je precizirao da svake godine Beograd izdvaja između 230 i 250 miliona evra za subvencionisanje gradskog prevoza, a da samo 15 odsto građana plaća karte.

„Ako tako ostane, možemo samo da zatvorimo vrata i odemo kući. Mora da se utvrdi odgovornost ljudi koji su vodili to preduzeće. Šta ćemo tamo zateći, da li ćemo podneti krivične prijave, da li će ući Uprava kriminalističke policije, videćemo. Ja sa tim nemam problema, jer sam otvorio ta pitanja, koje niko nije hteo da otvara 30 godina“, rekao je Šapić u skupštini.

On je dodao i da mora da se donese odluka o zabrani isticanja reklama na autobusima GSP-a, navodeći da su autobusi šaroliki, a prihodi od toga „nikakvi“, a da li će neko krivično odgovarati zbog toga, kaže, ne zna.

Šapić je naveo i da mu je potrebna podrška javnosti za promene u GSP-u.

„Red je da nam date priliku. Nismo do sada stigli da uradimo ni kadrovske promene. Sada ih radimo. Pokušavamo da završimo ovu kalendarsku gdodinu sa što manje štete“, istakao je gradonačelnik.

On je dodao da je pogrešno što je pre 10 godina dato nekoj firmi da naplaćuje karte, da je to nelogično i da će pokušati da to raskine.

„Sad razgovaramo sa njima. Moja namera je da mi preuzmemo odgovornost i za to“, kazao je Šapić i daodao taj ugovor jeste produžen prošle godine, ali da on sa tim nema ništa.

I uzjavi novinarima, Šapić je rekao da je imao punu podršku SNS za smenu direktora u gradskim preduzećima.

„Dok god sam potpredsednik stranke i dok god sam gradonačelnik, imam podršku“, kazao je Šapić.

Ponovio je da nije prekršen Poslovnik kada je reč o izboru direktora javnih preduzeća u skraćenom postupku.

Na pitanje novinara da li su tačna pisanja u medijima da su gradske sekretarke Nataša Stanisavljević i Dragana Belojević podnele ostavke, Šapić je rekao da je Stanisavljević podnela ostavku i da će je zameniti Aleksandra Čamagić, a da je Belojević razrešena i da na njeno mesto dolazi Nikola Penić.

Dodao je i da je i da je razrešen funkcije i sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević, te da će ga zameniti Peđa Lukić.

(Tanjug)

