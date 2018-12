Sedam zemalja Balkana zajedno protiv trgovine ljudima

BEOGRAD – U Srbiji su tokom prošle godine 43 osobe doživele strašno iskustvo trgovine ljudima, a samo tokom prvog kvartala 2018. 55 osoba u našoj zemlji prijavljeno je da su žrtve, uglavnom radne i seksualne eksploatacije, saopštile su domaće nevladine organizacije, povodom početka regionalne kampanje protiv trgovine ljudima.

U porastu je eksploatacija dece u pornografske svrhe, a u značajnom broju zastupljena je višestruka eksploatacija žrtava, podaci su Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, uz napomenu da prošle godine povećan i broj prijava upućenih Centru iz inostranstva.

Prema podacima nevladine organizacije ASTRA više od 70 odsto žrtava su žene i deca.

„Prema dostupnim informacijama potencijalne slučajeve trgovine ljudima najčešće prijavljuju policijski službenici i zaposleni u centrima za socijalni rad i organizacije koje rade sa žrtvama eksploatacije. U poslednjih 10 godina i dalje je dominantni oblik trgovine ljudima seksualna eksploatacija, kojoj su izložene žene i devojčice. Od ukupnog broja identifikovanih žrtava polovinu čine deca“, navode predstavnici ASTRE povodom početka regionalne kampanje protiv trgovine ljudima.

U saopštenju se podseća da su nevladine organizacije iz sedam država regiona, koje su najčešće zemlje porekla i zemlje destinacije žrtava (Srbija, Crna Gora, BiH, Albanija, Slovenija, Makedonija i Hrvatska) pokrenule zajedničku kampanju pod nazivom „Hope On“ kako bi podigle svest opšte javnosti o načinima vrbovanja ljudi, prepoznavanju oblika eksploatacije, njihovim posledicama i procedurama za reagovanje i prijavu.

Ovu kampanju, pored nevladinih organizacija iz Srbije (Unitas Fond, Atina, ASTRA), podržale su nevladine i vladine organizacije i institucije iz još šest zemalja iz regiona Makedonija (La strada-Open gate i Centar za građansku inicijativu), Crna Gora (kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima i Sigurna ženska kuća), Albanija (Arsis, Different and equal i Qendra Psiko-Sociale „Vatra“), Bosna i Hercegovina (Novi put i Nova Generacija), Hrvatska (Centar za žene žrtve rata, Udruga Let i Centar za nestalu i zlostavljenu decu) i Slovenija (Karistas).

„Kampanja „Hope On“ poruka je sedam zemalja regiona da ujedinjeni sa svojim građanima mogu stati na put trgovini ljudima. Nemojte ćutati i zatvarati oči, ohrabrujemo vas da pozovete i prijavite ukoliko sumnjate da je neko iz vaše okoline žrtva trgovine ljudima. Spot koji se emitovati u medijima u sedam zemalja treba da upozna javnost koji oblici trgovine postoje, da prevenira takve slučajeve, ali i da pozove ljude na akciju odnosno prijavu potencijalnih žrtava trgovine ljudima ukoliko postoje u njihovom okruženju“, kaže Emili Fink iz UNITAS Fondacije.

Trgovina ljudima, ili kako se još naziva – moderno ropstvo, podrazumeva da je žrtva pod silom, pretnjom sile ili dovođenjem u zabludu iskorišćena za eksploataciju, prinudni rad, krivična dela, prostituciju ili drugu vrstu seksualne eksploatacije, prosjačenje, upotrebu u pornografske svrhe, oduzimanje organa ili korišćenja u oružanim sukobima.

ASTRA SOS telefon za pomoć žrtvama trgovine ljudima i prevenciju ovog problema je +381 11 785 0000 ili 0800 101 201 (besplatno za pozive iz Srbije) je dostupan za građane svakog radnog dana od 9 do 17 časova,a postoji i evropski broj za nestalu decu: 116 000, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)