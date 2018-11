Sejdinović (NDNV): Telekomova kupovina Kopernikusa otvara pitanja

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedim Sejdinović izjavio je danas da „nekoliko vrsta zloupotrebe“ može biti posledica ugovora Telekoma Srbije o kupovini kablovskog operatera „Kopernikus“.

„Telekom tvrdi da nije kupio Televiziju Kopernikus, nego samo kablovski sistem. No, ako je to i tačno, na neka pitanja valja dobiti odgovor“, rekao je Sejdinović agenciji Beta.

Po njegovim rečima, najvažnije pitanje koje se postavlja je distribucija medijskog sadržaja.

„Sami znamo koliko je već problema bilo u toj oblasti, i smatram da je veoma opasno da država kontroliše značajan procenat distributivnih kanala, jer na taj način stvara nelojalnu konkurenciju, i potencijalno ugrožava slobodu medija“, kazao je Sejdinović.

Po njegovim rečima, pitanje distribucije i elektronskih i štampanih medija, treba da bude važna tema novih zakonskih rešenja, koja treba da isključe upliv države i moguću monopolizaciju.

„Takodje, postavlja se pitanje zašto je Kopernikus plaćen toliko koliko je plaćen, da li je zaista toliko i vredeo, odnosno da li je u pitanju svojevrsno ‘pranje novca’ „, naveo je Sejdinović.

Podsetio je da Zakon o javnom informisanju i medijima zabranjuje državi na svim nivoima, kao i preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima koji su u celini ili delu u državnoj svojini, da posredno ili neposredno budu osnivači medija.

„Prema tome, Telekom ne može da bude vlasnik medija ni po sadašnjim zakonima, a – siguran sam – ni po onima koji će proizaći iz Medijske strategije koja je u izradi“, rekao je Sejdinović.

Nažalost, nastavio je on, „već duže vreme u stručnoj javnosti se govori o tome da će sadašnji protivzakonit položaj Tanjuga biti zamenjen drugim koji će biti takodje suprotan zakonu, a to je da će on doći pod okrilje Telekoma. Takodje bi trebalo proveriti informacije o vlasništvu ili planovima Telekoma da bude vlasnik i drugih medija“, rekao je Sejdinović.

