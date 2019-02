Sergej Trifunović uputio otvoreno pismo predsedniku Srbije

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergej Trifunović, u otvorenom pismu Aleksandru Vučiću, ocenio je da predsedniku jedne države ne priliči da svoje građane naziva „talogom društva“.

„Prilikom Vašeg gostovanja na TV Prva 21. februara, više puta ste me pomenuli i svrstali me u talog društva (jedno veoma časno društvo, imajući u vidu koga ste još na taj način izvređali) i to zbog objave na Tviter nalogu. Predsedniku jedne države ne dolikuje da svoje građane naziva talogom, ološima, kretenima, lopovima… Čak ni kad treba da komentariše propalog glumca i narkomana, prostaka kome smrdi iz usta i koji krade pare od bolesne dece. Jer, ipak ste Vi predsednik i Vas obavezuje Ustav“, napisao je Trifunović.

Trifunović konstatuje da Vučić često, odnosno svakodnevno, određene ljude naziva lopovima.

„Vi kao ‘najbolji student prava’ znate da je prikrivanje i neprijavljivanje krivičnog dela, takođe krivično delo. Zato bih Vas zamolio da kao jedan vrstan pravnik i kao predsednik koji se obavezao da poštuje Ustav i zakone, prijavite Vaša saznanja. Nema potrebe da to iznosite na televiziji, već kao najbolji student prava jednom i praktično upotrebite stečeno znanje diplomiranog pravnika. Ali to je sada manje bitna tema. Ako Vas za šest godina studiranja nisu tome naučili, neće ni meni poći za rukom jednim pismom“, naveo je Trifunović.

On podseća da je predsednik za tvit prvo rekao da ne zna o čemu se radi, a posle da su ga obavestili o tome „šta jedan propali narkoman tvituje“.

„Opet jedna narodna – ‘dokon pop i jariće krsti’. Očigledno da zbog toga ne spavate celu noć, jer pratite šta, ko i gde piše protiv Vašeg ‘nikad boljeg režima’. Ispavajte se kao čovek jer zbog Vaše neispavanosti brljavite, A kad Vi brljavite, Maja stisne zvonce pa se ne izglasa zakon o lečenju bolesne dece. Ili se umanje penzije. Ili ne date Gašića i Lončara. Ili Jutka ‘ljubka i volka’, ali na ‘malo grublji način'“, kaže Trifunović u saopštenju.

Trifunović u otvorenom pismu pita Vučića „kakve veze ima pomenuti tvit sa još jednom narodnom izrekom ‘umiljato jagnje dve ovce sisa’ – verovatno to što i tvit i narodna izreka ukazuju na neravnopravnost, ondosno da je nekome dozvoljeno nešto što drugome nije“.

„Poštovani predsedniče, tokom tog gostovanja više puta ste pomenuli Ustav. U skladu sa Ustavom i zakonom Srbije nije mi jasno šta ste čestitali gospođi Ani Brnabić? Da li je ona povlašćena u odnosu na druge građanke LGBT populacije u Srbiji? Vi ste čestitali i gospođi Đurđić, da li možete da nam objasnite njen status? Samohrana majka? Sve Vas ovo pitamo jer postoje građanke koje bi takođe želele, ali ne znaju kojim putem da dođu do prava koja ste sami priznali pomenutim gospođama. Možda Vam je sada jasniji pomenuti tvit i na šta sam hteo da ukažem“, piše Trifunović.

Trifunović navodi da nije siguran da odgovor može dobiti od nekoga ko je 20 godina političku reputaciju „gradio na agresivnoj mržnji prema svima koji su drugačiji“.

„Ali dajem Vam šansu da me javno razuverite“, zaključio je Trifunović.

(N1)