Sindikat Sloga: Srbiji potrebna stvarna a na kozmetička jednakost polova

Udruženi sindikati Sloga saopštili su danas, povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, da je Srbiji potrebna „stvarna, a ne kozmetička jednakost polova“.

Ukazali su, u saopštenju, u da je neophodna i borba protiv svih oblika diskriminacije žena, a posebno radne diskriminacije.

„Premda imamo premijerku na čelu države, u čijoj Vladi ima dosta ministarki i koja bi trebalo da bude nosilac simbola ravnopravnosti, to u realnosti nije slučaj jer one to ostvaruju lično kroz političku moć, u sistemu koji ni za njih nije demokratski uspostavljen“, navela je Sloga.

Dodali su i da su svedoci nepravde i diskriminacije prema ženama u svim sferama društva, posebno, kako su naveli, u oblasti rada, od fabričkog radnog mesta do državnog tužilaštva.

(Beta)

