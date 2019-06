Skup u organizaciji Medijskog centra Beta: Transparentnost javnih finanasija loša

Učesnici okruglog stola u organizaciji Medijskog centra Beta o transparentnosti javnih finansija ocenili su danas u Beogradu da je situacija u toj oblasti loša, da je zainteresovanost gradjana i medija za to slaba, a da partije kada dodju na vlast postaju zatvorene.

Programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić rekao je da već duže vreme ne postoje podaci o izvršenju budžeta i da za to ne postoji razumno objašnjenje.

On je kazao da neke male, siromašne opštine poput Sokobanje, objavljuju podatke o izvršenju budžeta i pitao zašto to ne bi mogao da urade i veliki gradovi i opštine.

Nenadić je rekao da se već godinama o izvršenju državnog budžeta ne raspravlja u Skupštini Srbije i da je od 2014. godine napravljen dodatni korak unazad, jer Vlada Srbije Skupštini više ne dostavlja završni račun te parlament i ako bi hteo, ne može da raspravlja o tome.

Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju rekao je da je fiskalna moć ostaje u centru i da lokalne samouprave i pokrajina dobijaju mnogo manja sredstva.

On je kazao da su lokalni budžeti mali, da samo od 12 do 16 posto javnih prihoda ide na lokalne samouprave i autonomnu pokrajinu te da od 10 dinara 1,1 dinar do 1,6 dinara ostaje na nivou lokala

Jovanović je izneo podatak da u EU 33 odsto javnih prihoda ide na lokalne samouprave.

Okrugli sto „Transparentnost javnih finansija OCD i mediji na istom zadatku“, održan je u Centru za kulturnu dekontaminaciju u organizaciji Medijskog centra Beta.

(Beta)