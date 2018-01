Šoferi uzvraćaju: Ne fale Srbiji vozači kamiona, samo neće da rade za milostinju

– Ne fale Srbiji vozači kamiona, ima ih ih i više nego dovoljno, samo neće da rade za milostinju- tvrdi vozač sa 25 godina radnog iskustva. On se medijima obratio jer, kako kaže, ne može više da sluša u medijima- fale hiljade vozača, plata 1.000 evra, niko neće to da radi.

Portal Telegraf je još nekoliko vozača konsultovao na istu temu- koliko su zapravo plaćeni i fale li Srbiji šoferi kamiondžije.

– Najboljim poslodavcima ne fale vozači, čekamo u redu za radno mesto kod njih. Drugima fale, pa im je i trećina kamiona koje imaju parkirana – započinje ispovest vozač kamiona u međunarodnom transportu, Vojvođanin.

On je tražio da ostane aniniman da ne bi dospeo na crnu listu nepodobnih vozača. Priznaje da je šofera nešto manje nego pre jer je mnogo njih posao našlo van države, u Sloveniji za 1.700 evra, Austriji za 2.000, Nemačkoj za 2.400, Norveškoj i Švedskoj za 3.000 evra i više.

U Srbiji je plata vozača kamiona na međunarodnim relacijama 800 evra ako ne izlaze iz kamiona, tvrdi sagovornik.

– Plata vozača treba da se sastoji od fiksnog dela, što je od 20.000 do 30.000, i dnevnice, obično od 40 do 60 evra. Često nije tako. Mnogo gazda daju fiksni deo oko 20.000 plus procenat od cene ture, od 10 do 15 odsto. Sam ovakav način plaćanja nije po zakonu jer tada vozači jure da što više rade i što manje odmaraju, kako bi napravili više tura. A onda nas neki poslodavci i prevare, kažu da su za turu naplatili 2.500 evra, a mi saznamo da su naplatili 3.600.

– Tako recimo mojih 12 odsto bude 300 evra umesto 430. Ne daju nam na uvid fakturu, kažu nam da je poslovna tajna, pa onda znači radim za 12 odsto od poslovne tajne. Čak dolazimo u situaciju da je kod jednog poslodavca 10 odsto veće nego kod drugog 13 odsto, za istu maršutu prevoza. I tu nije kraj mukama – navodi ovaj šofer.

On kaže da danas radi kod korektnog prevoznika, za platu od 28.000 dinara i dnevnicu od 50 evra.

– A gazdama poručujem- ponudite platu od 30.000 i dnevnicu od 50 evra i nećete moći da se otresete vozača, biraćete samo najbolje – kaže ovaj vojvođanski šofer.

Vozači tvrde i da kazne za saobraćajne prekršaje, kao što je prekoračenje brzine, uglavnom plaćaju sami, odnosno plati ih poslodavac, pa njima odbije od plate.

– Neke gazde traže i da previše natovarimo kamion, a ako se desi kvar, ili recimo pukne gibanj, nama se to odbija od plate. A još da znate koliko vozača u Srbiji sami tovare, zapravo su vozači i fizikalci. Vrhunac bezobrazluka je ipak poslodavac koji od vozača traži unapred 500 evra, ako bude kvarova na kamionu. Znači, ja njemu treba da platim da bih radio kod njega – svedoči još jedan šofer.

Njegove kolege podsećaju da boravak van zemlje u kamionu takođe košta, a da većina šofera štedi na hrani.

– Već ste pisali o našim slavama, Božiću, Novoj godini u kamionu. A kako nam je drugim danima? Dan na drumu košta nas minimum 10 evra. Toalet košta jedan evro, tuširanje na pumpama od 2,5 do tri evra. Plus hrana i voda. Za 25 dana na drumu imamo trošak od 250 do 300 evra. Ne daj bože da se neko razboli i trebaju mu lekovi. Ne računam koliko košta što ne viđaš decu i najbliže. Ne računam ni svađe na utovaru, probleme sa policijom, carinicima, probleme koje imaju kolege koje moraju da voze krševe od kamiona – svedoče vozači.

Oni kažu da ih izuzetno nerviraju, ali i bole, medijski navodi da je plata šofera 1.000 evra. Tvrde da vozači po Srbiji plaćeni oko 350 evra, a samo oni koji rade u međunarodnom transportu do 800 evra.

– Nekog meseca zaradiš 500, nekog i 1.000 evra, prosečno ne više od 800. Pa od tih 800 oduzmeš onih 250 koje potrošiš na putu i to je plata, za 20-ak dana na drumu, to je prava istina. I ne zaboravite, naš fiksni deo zarade najčešće je 20.000, malo ko ima 30.000. S tom sumom, primaćemo minimalnu penziju, ko dočeka – zaključuje šofer sa 30 godina staža.

Poslodavci kažu, da Srbiji fali nekoliko hiljada vozača, Poljskoj 100.000, a Nemačkoj 250.000. Oni tvrde da u međunarodnom transportu srpski vozači mogu da zarade bar 800 evra mesečno, a da ne mogu očekivati u Srbiji nemačke plate.