Spaseni mladići zavejani na Fruškoj gori

NOVI SAD – Srpski spasilački tim i čuvarska služba NP Fruška Gora spasili su dvojicu zavejanih mladića, starih 21 i 22 godine.

Mladići iz Kule rešili su da dođu na Frušku goru i provedu noć pod šatorom u prirodi okruženi snegom.

Da je stvar krenula po zlu, uvideli su u subotu ujutro kada je sneg napadao mnogo više nego što su očekivali, prenosi sajt Novi Sad uživo.

Shvatili su da su se praktično izgubili, a da je put kojim su došli zatrpan snegom.

Pokušavali su bezuspešno da dođu do prvog naselja kroz dubok sneg i da se vrate do grada, ali im to nije uspevalo. Da stvar bude još gora, oni nisu imali ni signal na mobilnom telefonu.

Kada su prvi put došli do signala, uspeli su da konaktiraju srpski spasilački tim, koji je stupio u vezu s čuvarskom službom NP Fruška gora.

Ekipe su odmah izašle na teren i krenule u potragu za mladićima, uspeli su da im objasne kako da dođu do manastira Rakovac od kog su bili udaljeni oko sat vremena hoda.

Čitava akcija trajala je više od DVA sata, a koordinator akcije, diplomirani inženjer šumarstva Konstantin Plužarević, koji je zaposlen u NP Fruška gora, rekao je da su se mladići smrzli i da su bili dezorijentisani, ali da je sve prošlo bez većih posledica.

(Tanjug)