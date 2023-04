Spomenik patrijarhu Irineju otkriven u porti Sabornog hrama u Nišu

U porti Sabornog hrama u Nišu danas je otkriven spomenik patrijarhu Irineju, koji je preminuo 2020. godine od posledica korona virusa.

Spomenik je otkrio patrijarh Porfirije, u prisustvu velikog broja zvanica, sveštenika Srpske pravoslavne crkve i građana.

On je nakon osvećenja spomenika rekao da je blaženopočivši patrijarh Irinej „bio staroga kova, i monah i hrišćanin i pastir i Srbin“.

„Glavna crta patrijarha Irineja i monaha starog kova je skromnost i smirenje. To je ono na šta nas pozivaju sveti oci. Kad kažem staroga kova, to znači onoga kova koji ima trajnu vrednost. Zato ma koliko taj kov nosio epitet stari, budući da je trajan, on je večan, on je i sadašnji i savremen i treba da bude i budući za svakoga od nas“, rekao je patrijarh Porfirije.

Patrijerh Irinej, kazao je Porfirije, je ono što je primio od gospoda Boga i Hrista, od svetih otaca i praotaca naših, ono što je primio od crkve nama ostavio i predao, a to je postradali i raspeti, ali, što je najvažnije, vaskrsli Hristos.

„To je ono što smo primili od svih naših predaka, a u novije vreme od patrijarha Irineja. To smo dužni da predamo. Sve ostalo su struje i nanosi koji dođu i prođu, ali živi Hristos kao kamen temeljac našega života, kao onaj koji treba da bude na prvom i najvažnijem mestu u našim životima“, izjavio je Porfirije.

On je pozvao okupljene da molitvom požele mir, ljubav, radost i, kako je rekao, toliko potrebnu svima nama slogu, razumevanje i jedinstvo.

Patrijarh Porfirije je rekao da je neophodno da negujemo razumevanje, jedinstvo, sabornost, pre svega u porodici, u komšiluku, među rođacima, a onda i šire, u čitavom našem narodu u našoj dragoj i voljenoj Srbiji, a izvan njenih granica gde god seže zrak postojanja našega naroda.

„Naročito da Bog da mir na Kosovu i Metohiji za sve ljude, naročito za naš narod i da Gospod svojom desnicom ne dozvoli da Kosovo i Metohija na bilo koji način, da citiram patrijarha Irineja, bude otkinuto, otuđeno od nas. Da bude prostor razumevanja, praštanja, traganja za puteva zajedničkog života i postojanja svih ljudi koji su tamo“, istakao je patrijarh Porfirije.

On je sinoć u Svetosavskom domu otvorio izložbu posvećenu životu i službovanju patrijarha Irineja.

Patrijarh Irinej rođen je 1930. godine u selu Vidova kod Čačka kao Miroslav Gavrilović. Zamonašio se 1959. godine, a episkop niške eparhije postao je 1975. godine i na tom mestu proveo je 35. godina.

Bio je 45. patrijarh srpski i 55. niški episkop.

Autor spomenika patrijarhu Irineju je vajar Zoran Ivanović, redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.