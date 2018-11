Srbi protestovali na Kosovu: Formiran krizni štab, veliki protest i sutra (video)

Od danas nema prištinskog sistema na severu, poručio je predsednik Srpske liste Goran Rakić, na mirnom protestu u severnoj Kosovskoj Mitrovici, zakazanom zbog ugrožavanja ljudskih i ekonomskih prava Srba u pokrajini odlukama vlasti u Prištini.

On je istakao da su gradonačelnici sve četiri opštine na severu Kosova podneli ostavku na vanrednim skupštinama zakazanim zbog anticivilizacijskih i sramnih mera Prištine.

Objasnio je da odluka o podnošenju ostavke gradonačelnika nije doneta iz hira, već zbog poteza kojim se onemogućava normalan život srpskog naroda na KiM.

Na početku obraćanja, Rakić je medije, EU i Prištinu zamolio da ne izvlače iz konteksta ono što se događaja, pokušavajući da ove mirne proteste nazovu drugačijim imenom.

On je naglasio da su potezi Prištine nedemokratski, anticivilizacijski i sramni, kao i da na njih i dalje ćuti međunarodna zajednica.

Rakić je rekao da takse koje je uvela Priština znače da srpska deca neće sutra imati osnovne uslove za život, hranu i vodu, prenosi Tanjug.

„Osim sramnih taksi, povod za okupljanje je i brutalna akcija specijalne jedinice ROSU koja je upala na sever, iako je Rezolucijom UN 1244 dogovoreno da jedina oružana formacija na severu može biti Kfor. Priština ni tu odluku ne poštuje. Priština je poslala specijalne jedinice do zuba naoružane da hapse naše sugrađane, a pokušali su da ubiju i našeg sugrađanina, potpredsednika Srpske liste Milana Radoičića. Brate, uz tebe smo“, istakao je on, ukazujući na to da je uhapšena i sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića.

„Uz vas smo i nećemo odustati od mirnih protesta, nastavićemo svakog dana, dok se brutalne, sramne odluke Prištine ne povuku“, najavio je Rakić.

Pozvao je građane da i sutra dođu na veliki protest, te je kazao da je formiran krizni štab, koji je u 24-časovnom zasedanju.

Preneo je da su zalihe hrane i svih ostalih potrepština na izmaku.

„Ostaćemo ispred kancelarije Euleksa i nastaviti da se mirno borimo za život“, zaključio je Rakić.

(Sputnjik)