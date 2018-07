Srbi sa severa već pakuju kofere zbog pretnji – ratom

Vladika Teodosije i njegova raško-prizrenska eparhija je tokom svih ovih procesa za rešavanje kosovskog pitanja, unutrašnjeg dijaloga, javnih rasprava, bila vrlo suzdržana.

Međutim, sada kada je uočena jasna ideja o tome da srpske vlasti hoće podelu Kosova, ili pak razmenu teritorije, ona se izjasnila na takav način, koji jeste odgovarajući crkvi jer ona se bavi ljudima. Upozorio je na egzodus ljudi, i to je u redu. Jer, tamo gde nema ljudi, nema ni crkve, a on je nadležan za Kosovo u tom smislu – ističe za Danas Dušan Janjić, predsednik Foruma za etničke odnose, u odgovoru na pitanje kako vidi najnoviju polemiku na relaciji jednog predstavnika Srpske pravoslavne crkve i srpskih zvaničnika u vezi sa kosovskim pitanjem.

Sagovornik Danasa potvrđuje tvrdnje vladike Teodosije da bi eventualna podela ili razmena teritorije izazvala egzodus Srba. On, međutim, navodi da bi egzodus krenuo prvo sa severa Kosova, uprkos porukama da bi moglo doći do podele nekadašnje južne srpske pokrajine.

– Srpski političari ne razumeju kosovske Srbe. Oni ne razumeju ni šta bi u praksi značila podela. Ona bi značila povećanje mogućnosti za sukob. To nije prosta stvar. Srbi sa severa su već spakovali kofere, oni vrlo dobro znaju da sukobi dolaze kada se deli teritorija ili razmenjuje – ističe Dušan Janjić za Danas.

On dalje objašnjava da ostvarenje te želje srpskih vlasti za podelom ili razmenom, zapravo, uopšte nije realno.

– To su sve spinovi. Razmena teritorije ili podela vodi u mogućnost rata, bez obzira na navodne dogovore. I zato ni Amerika ni EU na to neće da pristanu. Toga ne bi bilo da su recimo i Srbija i Kosovo, odnosno sve države Zapadnog Balkana u NATO. Pošto to nije slučaj, dakle, s obzirom na to da taj uslov nije ispunjen, priče o podelama i razmenama su potpuno neistinite – tvrdi sagovornik našeg lista.

On upozorava na neodgovornost srpskih vlasti i predsednika Srbije Aleksandra Vučića kada govore o granicama do Vranja, okupaciji severa Kosova od strane kosovskih vlasti i sličnim izjavama, koje, kako tvrdi Janjić, izazivaju opasnosti i ne čine ništa dobro za Srbe koji žive na Kosovu.

– Ni kosovska strana nije za to. Možda su ranije i postojali neki razgovori o tim temama, ali sada više ne. Amerika nije za podelu. S druge strane, Rusija i Turska jesu. Turska zastupa podelu kako bi mogla da odmah potom otvori pitanje statusa Sandžaka, jer tamo ima pretenzije – napominje Dušan Janjić za Danas.

Sagovornik Danasa zaključuje da čak i da se pitanje razmene teritorije tretira kao moguće, odnosno da postoji način da se ostvari, odnosno podrška SAD i EU, to je, kako kaže, proces kojem srpske vlasti nisu nikako dorasle.

– To bi značilo da srpske vlasti treba da upravljaju preseljenjem stanovništva. Da li verujete da su oni u stanju da, recimo, obezbede, od 50 do 100 hiljada stanova na severu Kosova u tom slučaju. Ja mislim da nisu dorasli. Zapravo, verujem da Aleksandar Vučić nema nikakvu ideju šta će da radi. Da li će da prekine Briselski dijalog, pregovore kako se sada odvijaju, ili će da okrene igru. Ovo ovako nije dobro – zaključuje Janjić za Danas.

Na izjavu vladike Teodosija da bi podela Kosova ili razmena teritorije uzrokovala egzodus Srba, reagovali su ministri policije i odbrane, Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin. „Danas kada predsednik Vučić pokušava da izbori nemoguće, da uradi nešto kako bi pomogao srpskom narodu, on je izložen napadima i to od ljudi koji su svedoci stanja. Vladika i otac Sava znaju koliko je Vučić pomogao manastire, crkve, građane, da je činio sve da se pomogne da Srbi ostanu na Kosovu. Ne razumem šta je poenta tih napada, osim ako nije samostalno stvorena politika”, istakao je Stefanović. On je rekao da mu se čini da povremeno delovi SPC, pojedini ljudi iz crkve, koriste sva oružja i oruđa da napadnu predsednika Vučića. Takođe, poput svog kolege Aleksandra Vulina, optužio je pojedine predstavnike SPC da ovako nisu reagovali kada su pojedinci iz opozicije bili na vlasti i na njihov način tretirali problem Kosova.

Prema rečima ministra Vulina, ne postoji gotovo rešenje za Kosovo da bi o njemu, uopšte, mogli da govorimo i bilo bi dobronamerno da svi sačekamo da se rešenje vidi, da se ponudi, pa da se tek onda izjasnimo o njemu, navodi se u izjavi Vulina. „Žao mi je što vladika Teodosije nije bio tako glasan kada je Vuk Jeremić izbacio Unmik sa prostora Kosova i Metohije, kada je izbacio UN i doveo Euleks. Mogao je da piše i otvorena pisma kada su Jeremić i njemu slični pravili granicu na prostoru Kosova i Metohije, i kada su se dogovarali sa Evropljanima, a lagali Rusiju i sve one koji su hteli da nam pomognu”, istakao je Vulin.

(S. Čongradin, Danas)