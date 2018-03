Srbija ima način da odbije „lepo upakovanu“ kapitulaciju koju joj servira Amerika

Mislim da će Vučić odbiti plan SAD, jer je više puta govorio da je za nas prihvatljiv samo kompromis, a ovo nije kompromis, već je samo jedan vid lepše upakovane kapitulacije, smatra Dragomir Anđelković.

Sjedinjene Američke Države, sudeći prema pisanju beogradske štampe, pripremaju novu diplomatsku ofanzivu na Kosovo takozvanim specijalnim „kosovskim paketom“, kojim predlažu šira izvršna ovlašćenja za Zajednicu srpskih opština, a našoj državi bi bio omogućen ulazak u EU.

Od Srbije se zauzvrat traži da omogući Kosovu prijem u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije.

Kako saznaju „Večernje novosti“, taj plan bi predsedniku Vučiću mogao već u utorak da donese Ves Mičel, novi pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju. Ukoliko Beograd odbije plan Vašingtona, navodi list, Srbiji bi bio onemogućen ulazak u EU, a izgubila bi i direktne investicije država Unije.

Politički analitičar Dragomir Anđelković za Sputnjik kaže da, ukoliko je to zaista američki plan, onda je u pitanju pokušaj da se Srbiji nametne kapitulacija.

„Ako se vratimo na ono što je Marti Ahtisari nudio pre više od deset godina, vidimo da je tu podudarnost potpuna — srpska autonomija za prihvatanje nezavisnosti Kosova. Šta više, Ahtisarijeva takozvana autonomija bila je možda i veća od onoga što se nudi Zajednicom srpskih opština, ali se sa druge strane sada ne insistira na direktnom priznavanju Kosova, već na puštanju Kosova u Ujedinjene nacije. To je, dakle, modifikovani Ahtisarijev plan gde nešto manje dobijamo i nešto manje dajemo, ali kako god bilo, to je ono što smo pre dvanaest ili trinaest godina odbili“, ocenjuje Anđelković.

Neshvatljivo bi bilo da Srbija to danas prihvati, dodaje naš sagovornik, s obzirom na to da je pre dvanaest ili trinaest godina Zapad bio mnogo jači nego sada.

„Takođe, 2005. i 2006. Amerika je bila neuporedivo snažnija u vojnom i ekonomskom pogledu nego što je to danas, a Rusija je sada vojno i politički potpuno stala u rang sa SAD, dok je sa druge strane Kina ekonomski prevazišla Ameriku. Dakle, ako u vremenima kad je Zapad dominirao mi to nismo prihvatili, bilo bi iracionalno to prihvatiti sada kada polako slabi moć Zapada i za deset godina će naša pozicija sigurno biti mnogo bolja. Ovde se suštinski radi samo o prikrivenom zahtevu da Srbija kapitulira i da dâ sve ono što su nam tražili i ranije, uz neki fiktivni dobitak poput ulaska u EU“, objašnjava Anđelković.

Prema njegovim rečima, pitanje je šta će biti od Evropske unije i da li će ona opstati, a čak i da je ona sada ono što je bila pre dvadeset godina, iracionalno bi bilo odricati se svojih nacionalnih interesa.

Anđelković ne veruje da će srpske vlasti sa odobravanjem dočekati ovaj predlog.

„Mislim da će Vučić ovo odbiti jer je više puta govorio da je za nas prihvatljiv samo kompromis, a ovo nije kompromis, već je samo jedan vid lepše upakovane kapitulacije. Takođe, uveren sam da imamo podršku Rusije i u tom slučaju, ako se ovo zaista predstavi kao projekat Amerike iza koga ona staje, mi onda moramo da tražimo mnogo snažniju podršku i Pekinga i Moskve, ali isto tako da uputimo evropskim zemljama svoj stav da ako je ovo uslov za nastavak evrointegracija, onda i mi nemamo razloga da nastavimo tim putem“, ukazuje Anđelković.

Na pitanje da li ovaj plan ima oblik ultimatuma i da li bi to bio kraj pregovora Beograda i Prištine u Briselu, Anđelković kaže da treba sačekati i videti da li je iza ove ideje stala Bela kuća i na koji način, ili se pak radi samo o planu Stejt departmenta i administracije.

„Ovo je vrlo slično onome što smo čuli da nam nudi američki Atlantski savet, a Ves Mičel proizilazi iz Atlantskog saveta i sa njima je tesno povezan. Pitanje je dakle da li je takozvana ’duboka država‘ sve ovo definisala i imaju li punu podršku Bele kuće? Ja ne verujem da je to slučaj, makar ne na način da je Bela kuća spremna da se ovde angažuje i da otvara novi front. Ako bi to uradila, onda bi imala front sa Rusima, jer sam uveren da bi nas Rusija podržala“, kategoričan je Anđelković.

(Sputnjik)