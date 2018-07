Srbija ubrzano razvija mrežu autoputeva

BEOGRAD – U Srbiji je od 2012. godine izgrađeno oko 250 km autoputa i obnovljeno oko 2.000 km magistralnih i regionalnih puteva, a u pripremi je i novi investicioni ciklus u putnu mrežu vredan nekoliko milijardi evra.

Planirana je izgradnja autoputeva i brzih saobraćajnica (sa po dve trake) koji će premrežiti Srbiju, ali i autoputeva koji će povezati našu zemlju sa regionom.

Fokus je prethodnih godina bio na izgradnji putnih koridora 10 i 11 i započeti su radovi na mnogim deonicama, koje se sada privode kraju ili su već gotove, ali se čeka njihovo puštanje u saobraćaj zbog susednih deonica.

Kada je reč o Koridoru 10, na obilaznici oko Beograda je izgrađen poluautoput od Ostružnice do Straževice od 11 km i oko 10 km petlje Batajnica i Ostružnica u punom profilu.

Izgrađena je deonica na južnom kraku Koridora 10 Levosoje – Preševo (granica sa Makedonijom) u dužini od 21,5 km, kao i Donji Neradovac – Srpska Kuća u dužini od osam kilometara.

Takođe, deonica Koridora 10 Grabovnica – Grdelica dužine 5,6 km i Vladičin Han – Donji Neradovac dužine 26,3 km.

Tu je izgrađen i paralelni nekomercijalni put dug 26 km, koji je obavezan uz Koridor.

Na Ipsilon kraku Koridora 10 odnosno obilaznici oko Subotice, koja treba da poveže Koridor 10 sa graničnim prelazom Kelebija, napravljeno je 6,5 km poluprofila, od Somborskog do Bačkotopolskog puta.

Na istočnom kraku Koridora 10, od Niša do granice sa Bugarskom izgrađena je deonica Prosek – Bancarevo dužine 9,4 km, koja će biti puštena u saobraćaj kada se zavrsi deonica Bancarevo – Crvena Reka.

Takođe, napravljene su deonice Crvena Reka – Čiflik duzine 12,7 km, Čiflik – Staničenje dužine 12,3 km i Pirot (istok) – Dimitrovgrad dužine 30,5 km zajedno sa obilaznicom oko Dimitrovgrada, kao i Staničenje – Pirot (sektor 5A) dužine 5,5 km.

Na tom delu je isto napravljen paralelni nekomercijalni put dužine 11,8 km.

Na Koridoru 11 odnosno autoput Beograd – Južni Jadran napravljena je deonica Ub – Lajkovac od 12 km i Ljig – Preljina duga 40,3 km.

Na autoputu Kragujevac Batočina je kompletirano 18,5 km autoputa.

Napravljen je i Pupinov most na Dunavu između Zemuna i Borče dug oko 1,5 km u okviru saobraćajnice Severna tangente u Beogradu, kao i most Ljubovija – Bratunac od oko 230 metara, koji još nije pušten u saobaćaj.

U toku je i projekat rehabilitacije oko 1.100 km magistralnih i regionalnih puteva, u vrednosti od oko 400 miliona evra.

U periodu 2012 – 2017. kroz radove na rehabilitaciji, sanaciji i redovnom održavanju obnovljeno je 1.883 km državnih puteva (izuzimajući autoputeve) i 784 km lokalnih puteva.

Kada su pitanju planovi za naredni period, koridori 10 i 11 ostaju periotet i treba da budu završeni do kraja godine.

Na južnom i istočnom kraku Koridora 10 ostalo je da se efektivno zavši još svega dvadesetak kilometara, kako bi ranije izgrađene deonice mogle da se puste u saobraćaj.

Na južnom kraku deonica Srpska Kuća – Levosoje od osam km treb da bude završena do kraja septembra.

Ispilon krak Koridora 10 biće završen do kraja 2019. godine u ukupnoj dužini od 24 km.

Na obilaznici oko Beograda, koja je deo Koridora 10, kineski i azerbejdžanski izvođači su započeli radove na izgradnji nedostajuće leve trake autoputa od mosta na Savi kod Ostružnice do tunela Straževica i obe trake do Bubanj Potoka,u ukupnoj dužini od 19,5 km, a rok za završetak radova je 36 meseci.

Na Koridoru 11 će do kraja godine biti kompletirano i otvoreno za saobraćaj ukupno oko 103 km autoputa, od Obrenovca do Preljine kod Čačka.

To znači da će biti puštene u saobraćaj dve deonice Koridora 11, od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do LJiga u dužini od ukupno oko 50 km i ranije izgađena deonica Ub – Lajkovac u dužini od 12 km.

Ranije je puštena u saobraćaj deonica autoputa Ljig – Preljina duga 40,3 km.

Od marta 2019. treba da počnu i radovi na sledećoj deonici Koridora 11, od Preljine do Požege, koja bi trebalo da bude završena 2021. godine i ostalo je da se završi izgradnja autoputa do granice sa Crnom Gorom, od Požege do Boljara.

Privode se kraju i pripreme za gradnju tzv. autoputa „Mira“ Niš – Merdare – Priština, za prvu deonicu od Niša do Pločnika.

Priprema se i gradnja autoputa odnosno brzih saobraćajnica od Pojata do Preljine (Moravski koridor), Novog Sada do Rume (Fruškogorski koridor), od Požege do Višegrada u okviru autoputa Beograd – Sarajevo, Ruma – Šabac – Loznica, od Pupinovog mosta u Beogadu do Zrenjanina i Zrenjanin – Novi Sad, Paraćin – Zaječar…

Krajem ovog meseca ili početkom avgusta trebalo bi da počne obnova 22 km autoputa od Batrovaca do Kuzmina, o oba smera.

