Šta se u stvari krije iza zahteva koji je Mičel doneo u Beograd?

„Molim sve ljude iz SAD i EU da mi pokažu jedan jedini papir na osnovu kog se formiraju kosovske snage bezbednosti. Takav papir ne postoji i ne može da ga izmisli niko na svetu“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanje novinara o podršci Amerike formiranju vojske Kosova.

Predsednik je pojasnio da Rezolucija 1244 ne predviđa albanske snage bezbednosti, nego povratak srpskih snaga.

„Može da postoji KFOR i niko više“, istakao je predsednik Srbije.

Zaokruživanje prostora

Otkud sad, posle spekulacija o takozvanom američkom paketu i ranijih priča o stolici u UN za Kosovo, naprasno vojska Kosova kao glavna tema?

Politikolog Aleksandar Pavić kaže za Sputnjik da se tema vojske Kosova već neko vreme pominje, ali je sad pojačan pritisak da se zaokruži ceo prostor bivše Jugoslavije u evroatlantskoj košuljici.

„To znači da je ubrzan pritisak na Makedoniju i Grčku da postignu kompromis oko imena da bi Makedonija mogla da aplicira za članstvo u NATO-u, kao što se povećala i retorika oko ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. I zato je Amerikancima, toj strukturi koja još vlada američkom spoljnom politikom, važno što više vojske i politički i u vojnom smislu na Balkanu. Oni hoće da zaokruže ovaj prostor da bi mogli da se koncentrišu na pritisak na Rusiju duž njenih granica da ne bi imali nekih repova u pozadini. I to je sve deo te geopolitičke priče“, determiniše Pavić.

Amerikanci znaju da će im Albanci sa Kosova biti potpuno odani, da su njihovi bespogovorni saveznici, kao što su bili svakom agresoru na ovim prostorima, pa im prema Pavićevom mišljenju vrlo znači da imaju i tu vojsku, koja bi se praktično vrlo brzo postala jedno sa vojskom Albanije. To bi, naglašava taj politikolog, bila velikoalbanska vojska, da se ne zavaravamo.

„Naravno, uz američke ’savetnike‘, i naravno uz sve stručnjake za crne operacije angloameričke koji idu sa time, to je sve deo geopolitičkog pritiska na Rusiju. Kao što Hitler nije ovde imao zaokruženu priču pa je morao da odgodi napad na Sovjetski Savez, tako i sad, ne može puni pritisak da se napravi na Rusiju dok se ne sredi situacija po njihovom na Balkanu, odnosno na srpskom prostoru“, napominje Pavić.

Na Srbiji je da čuva svoje pozicije, sugeriše taj sagovornik Sputnjika, i da pokaže da je njoj najviše stalo do Kosova.

„Više nego što je stalo i Amerikancima, i Nemcima, i Englezima, i bilo kome drugom. Više nego Albancima. Naše je da mi svoje pozicije čuvamo“, posebno naglašava Pavić.

Politika ista, ostalo probni baloni

Što se tiče navodnog plana sa kojim je došao Mičel, a koji je on demantovao, rezonuje Pavić, nije prvi put da neko izbacuje patke ili probne balone u javnost da bi video kakva će da bude reakcija.

„Da li je to došlo od Mičela, ali tako da on to može da demantuje, ili iz nekih drugih krugova, mi to ne znamo. Ali činjenica je da, iako se on ogradio od toga, Amerikanci naravno žele da takozvano Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Oni nikad nisu promenili tu politiku. Ako su ih priznali kao nezavisnu državu, to znači da je za njih poželjno da ono na međunarodnom planu bude tretirano kao nezavisna država. Bez obzira na to što ovaj plan o američke četiri tačke ne postoji, oni hoće stolicu u Ujedinjenim nacijama da bi Kosovo dodali svojoj glasačkoj mašineriji“, tvrdi Pavić.

Nema promene američke politike, nego im se sad jednostavno žuri, a to se, kako kaže taj politikolog, ne vidi samo u Srbiji.

„To se vidi i po ovim nameštaljkama oko navodnog trovanja u Velikoj Britaniji, to se vidi po provokacijama u Siriji… Znači, njima se žuri jer očigledno da nešto škripi unutar tog zapadnog sveta koji spolja šljašti, a iznutra je sve truliji. Žure da neke poslove obave pre nego što se svetska ravnoteža nepovratno pomeri u pravcu višepolarizma“, konstatuje Pavić.

Briselski sporazum kao model

Pavić ističe da je saglasan sa ocenom predsednika Vučića koji je američkom diplomati preneo stav da je gotovo uveren da Priština neće sprovesti Briselski sporazum, odnosno formiranje ZSO.

„Cela priča oko Kosova, Evropske unije i evrointegracija ima za cilj da se od Srbije iznedre ustupci. Briselski sporazum je bio samo deo tog paketa uslovljavanja za evrointegracije. To je inače lažan proces, ali proces da bi se samo od Srbije iznudili ustupci. Kad se od nje iznude ustupci, onda se zaboravi na ono što joj je obećano. Da se ne zavaravamo, ovo oko Briselskog sporazuma će biti matrica“, kategoričan je Pavić.

Sve dobija konture klasičnog zamrznutog konflikta, gde svaka strana ima svoje crvene linije i nema daljeg, pa je, prema mišljenju tog politikologa, samo pitanje za koga će vreme da radi i ko će bolje umeti da iskoristi vreme kojim raspolaže.

„Mi moramo da insistiramo na Rezoluciji 1244 i Ustavu. U Rezoluciji 1244, kao što je Vučić rekao, jasno piše — može samo KFOR. I ne samo to, već da bismo ojačali našu pregovaračku poziciju treba da insistiramo na tome da se ispuni deo o povratku vojske i policije na Kosovo, kako je predviđeno Rezolucijom 1244. Pa neka kažu da to nije moguće, ali mi onda možemo da kažemo da nije moguće ono što oni traže“, zaključuje Pavić.

(Sputnjik)