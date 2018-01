Stefanović: Nisam video izveštaj tužilaštva o Savamali

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je večeras da nije video izveštaj Višeg javnog tužilaštva u kojem se šef smene dežurne službe beogradske policije Goran Stamenković sumnjiči za nesavestan rad u slučaju Savamala, i da ne želi da se izjašnjava o nečemu što nije video.

„Pitajte tužilaštvo, tužilac vodi istragu i oni znaju šta treba dalje da rade“, rekao je Stefanović na konferenciji za novinare nakon sednice Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS).

Stefanović je rekao da MUP ima 42.500 zaposlenih i da se radi po smenama i da odluke donosi onaj ko je šef, po stupanju na dužnost u toku smenskog rada.

On je dodao da ne može da spekuliše o nečemu što nije video.

„Ne želim da se izjašanjavam o nečemu što nisam video, to su medijski napisi šta radi tužilaštvo, ja se time ne bavim“, rekao je Stefanović.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što je izveštaj tužilaštva stigao do medija, a nije do ministra, Stefanović je rekao da tužioci imaju pravo da daju dokumenta kome žele i da odgovaraju za istragu i to šta će se dogoditi ako se otkriju detalji.

„Neka rade sve što misle da treba, ne mogu ja to da komentarišem. Tužilac postavlja pitanja i kada dobije odgovor odlučuje da li ima krivičnog dela, podiže ili odbacuje krivičnu prijavu“, kazao je on.

Stefanović je rekao i da je izmenama Zakona o policiji 2016. godine ukinuto pravo ministra da pokreće predistražni postupak.

On je ponovio da sud utvrdjuje da li je neko kriv, a ne mediji i ministar.

Na pitanje da li ga je neko zvao u noći kada je rušeno u Hercegovačkoj, Stefanović je rekao da nije.

Rušenje objekata u Savamali dogodilo se u noći izmedju 24. i 25. aprila 2016.

(Beta)