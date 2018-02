Stigao ledeni talas: zabelela se cela Srbija, čekaju nas jak vetar, nanosi i minus

Sneg je prvog radnog jutra ove nedelje dočekao Beograđane, ali i većinu stanovnika Srbije, a prema najavama meteorologa snežne padavine nastaviće se i tokom dana, dok će vreme biti oblačno, vetrovito i veoma hladno.

Očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača, u planinskim predelima i stvaranje snežnih nanosa. Vetar će biti umeren i jak, istočni i severoistočni.

Najniža temperatura će biti od -7 do -4 stepena, najviša od -5 do -2 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

– Od jutros je Srbija prekrivena snežnim pokrivačem. Danas, u utorak i sredu će se padavine nastaviti, a u noći između srede i četvrka sneg će zameniti kiša te će ceo četvrtak biti kišovit – ističe Nedeljko Todorović iz RHMZ-a, a prenosi Blic.

On dodaje da tu nije kraj snegu, te će on ponovo u četvrtak uveče početi da pada. U jutarnjim satima temperature će biti od minus 12 do minus 4 stepena, a najviše dnevne temperature biće od -6 do -2 stepena.

Pogled od #MILION #DOLARA 🌨♥👉📸 A post shared by Kragujevčani (@kragujevcani.rs) on Feb 25, 2018 at 2:52pm PST

Kako bi što lakše preživeli ledeni talas, iz meteorološkog zavoda savetuju građane da provere dihtovanje vrata i prozora, obezbede sredstva za grejanje, hranu, ali i sveće, jer jedna upaljena sveća može u manjoj prostoriji da povisi temperaturu vazduha za nekoliko stepeni Celzijusa.

U Beogradu će tako biti oblačno sa snegom, vetrovito i veoma hladno. Doći će do stvaranja i povećanja visine snežnog pokrivača. Vetar umeren i jak, istočni. Najniža temperatura -6, najviša -3 stepena.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do četvrtka će biti veoma hladno.

U utorak i sredu mestimično uz slab sneg. U noći između srede i četvrtka doći će do kratkotrajnog razvedravanja.

U četvrtak ponovo naoblačenje sa snegom, a u toku noći ka petku i u petak ujutro i sa kišom, kada je moguće i zaleđivanje kiše na tlu. Od petka toplije, pretežno oblačno, povremeno sa kišom.