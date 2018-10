Stiže arktički hladi front. Hoće li temperature stvarno biti u minusu?

Ranije ove sedmice mediji su objavili prognozu meteo servisa „Severe Weather Europe“ koji je za sledeću sedmicu najavio veliko zahlađenje kraj nadprosečno tople jeseni. U tom predviđanju su najavili i kako je u dolinama mestimično moguć sneg, ali naglasili da će tokom vikenda model prognoze biti precizniji.

„Severe Weather Europe“ danas je objavio novu prognozu koji je najvećim delom potvrdila onu koja je izdata ranije ove sedmice. Ali, ovom prognozom preciziraju da nas uistinu očekuje, barem privremeno, zahlađenje.

Takođe najavljuju da će zahlađenje doći u dva talasa, odnosno da će s Arktika duboko do kontinenta stići dva ledena talasa. Jedan od njih će se kretati u smeru istočne Evrope, dok će drugi talas zahvatiti zapadnu Evropu pa će tako nadprosečno topla jesen završiti širom Evrope, prenose mediji u regionu.

Najpre zahlađenje na Balkanu i Mediteranu

Javljaju kako će se prvi znakovi promene vremena moći osetiti krajem vikenda i rano početkom sledeće sedmice. Tada će doći do razvoja prvog ledenog talasa iznad arktičkih područja. Upravo će taj talas zahvatiti istok Evrope i Balkansko poluostrvo, a nakon što prođe preko tih predela nastaviće se kretati ka južnim delovima.

Taj hladni talas će se početi kretati u smjeru Balkanskog poluostrva i srednjeg Mediterana i u te predele će doneti hladnije vreme od ponedeljka do utorka.

Ali, dodaju i da će do jačeg zahlađenja doći sredinom sedmice kada hladni talas ojača iznad severnog Atlantika, što će dovesti do dotoka znatno hladnije vazdušne mase iz arktičkih predela do srednje Erope, Balkanskog poluostrva i jugoistočnog Mediterana.

Kako se vidi na njihovim kartama, temperature bi na Balkanu tako s dolaskom hladnog talasa u ponedeljak i utorak mogle pasti između 0 i -4 stepena Celzijusa, dok bi od srede mogle pasti na vrednosti od 0 do -6 stepeni, kako vidimo prema modelu prognoze.

Drugi hladni talas zahvatiće zapadnu Evropu

Nakon što prođe ovaj prvi hladni talas, novi talas arktičke hladnoće probiće se do kontinenta, ali ovaj put će se usmeriti zapadu Evrope. Do toga će doći sledećeg vikenda, javlja „Severe Weather Europe“.

Taj hladni val zahvatiće srednju i zapadnu Evropu, a stići će i do zapadnog Mediterana. Radiće se o intenzivnoj hladnoj fronti koja će proći Pirinejskim poluostrvom i stići čak i do Alžira. Ta hladna fronta mogla bi, javlja „Severe Weather Europe“, u planinskim područjima područja koja će zahvatiti doneti i sneg.