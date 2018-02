Stiže nam SNEG

Sneg, kiša i suznežica smenjivaće se u narednim danima sa periodima suvog vremena, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

– Prvenstveno sneg, ali i kiša i suznežica, počeće da padaju danas južno od Save i Dunava. Padavine će prestati sutra uveče i za sobom ostaviti tanji snežni pokrivač na severu oblasti, oko jednog do dva centimetra, dok će na jugu zemlje on dostići debljinu i do 10 santimetara – kažu meteorolozi RHMZ-a.

Iako kažu da padavine neće biti ekstremne, apeluju na vozače da budu oprezni u saobraćaju i opremljeni za zimske uslove. Zbog temperatura oko nule može doći do stvaranja poledice.

U ponedeljak suvo, ali u utorak…

Suvo vreme možemo očekivati u ponedeljak u čitavoj zemlji, a u utorak i sredu se vraćaju kiša, sneg i naoblačenje, ali će ovaj put obuhvatiti celu Srbiju, dakle i Vojvodinu i Beograd.

U četvrtak, petak i subotu će ponovo biti suvo, a kiša se očekuje u noći između subote i nedelje.