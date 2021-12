Stiže zima: Sneg će danas padati u celoj Srbiji

Danas hladnije s kišom, sneg će padati i u nižim predelima. Temperatura do 5 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi meteorologa, danas će biti oblačno i hladno, u većem delu zemlje s kišom i snegom, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Na planinama će se beli pokrivač uvećati za još 10 do 15 centimetara. Jedino će na severozapadu biti suvo. Ujutru temperatura od -1 do 3, tokom dana do 5 stepeni.

U Beogradu ujutru i pre podne slaba kiša i susnežica.

U višim rubnim delovima grada sneg, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Najviša temperatura tri stepena.

Vreme narednih dana

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u sredu ujutro biti oblačno, sa slabim mrazem, u toku dana pretežno sunčano, dok će noću stići naoblačenje.

Od četvrtka se očekuje malo toplije, pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Od petka malo hladnije.

