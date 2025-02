Studenti iz Niša krenuli u Kragujevac na protest Sretnimo se na Sretenje

Oko 170 studenata niškog Univerziteta krenulo je jutros u 7.30 sati pešice u Kragujevac na protest „Sretnimo se na Sretenje“, a njihova akcija je u znaku parole „Ništa nije daleko za pravdu“.

Studenti su na put pošli sa platoa ispred Elektronskog fakulteta, a u naredna četiri dana preći će 147 kilometara.

Student Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Lav Stojanović rekao je da ih je za put u Kragujevac motivisao viši cilj, odnosno ostvarenje studentskih zahteva.

„Nije uopšte lak zadatak pred nama, ali istrajaćemo na putu zahvaljujući našem duhu i zajedništvu“, izjavio je Stojanović.

On je kazao da je hodao od Beograda do Novog Sada na protest i još je pod utiskom tog putovanja, što mu je bio dodatni motiv da se prijavi za put od Niša do Kragujevca.

„Kad smo prolazili kroz sva ta mesta od Beograda do Novog Sada ljudi su nas dočekivali kao da smo pobedili u ratu, kao da smo osvojili neko svetsko prvenstvo ili kao da smo oslobodioci. Verujem da ćemo i sada probuditi ljude korz mesta kroz koja ćemo proći“, rekao je je Stojanović.

Prema njegovim rečima, prepešačiti 147 kilometara neće biti lako, ali će se student međusobno pomagati i motivisati kako bi svi zajedno došli do Kragujevca.

Studentkinja Medicinskog fakulteta Nađa Mitić rekla je da su studenti spremni za dug put i veruju da će tokom putovanja pokazati ljudimo za šta se bore.

„Motivacija je odlična, svi smo puni energije. Znamo da nas ljudi u puno mesta išćekuju i očekujemo veliku podršku“, izjavila je Mitić.

Studenti niškog univerziteta prvog dana će prepešačiti put od Niša do Aleksinca, a u tom mestu im je obezbeđeno noćenje u sportskoj hali.

Prema nezvaničnim najavama, stanovnici aleksinačkih sela kroz koje prolazi stari put od Niša do Aleksinca kojim će se studenti kretati sačekivaće ih posluženjem, a u pojedinim selima meštani će ih pratiti traktorima.

Drugog dana studenti iz Niša prepešačiće put od Aleksinca do Ćićevca, trećeg od Ćićevca do Jagodine, a četvrtog dana od Jagodine do Kragujevca.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com