Subotica: Roditelji sumnjaju na političke pritiske u vrtiću, uprava: uzrok nedostatak kadra

Grupa roditelja dece koja pohađaju vrtić "Marija Petković – Sunčica", u okviru Predškolske ustanove "Naša radost" u Subotici, upozorila je na probleme u organizaciji rada i nedostatak vaspitača, uz sumnje da su pojedini zaposleni bili izloženi političkim pritiscima.

Uprava ustanove odbacuje takve tvrdnje i navodi da je osnovni problem nedostatak kadra u predškolskom sistemu.

Predstavnica dela roditelja Ivana Vukov izjavila je za portal Magločistač da je u školskoj 2025/26. godini smanjen broj zaposlenih u vrtiću jer dvema vaspitačicama nisu produženi ugovori o radu, dok je jedna premeštena, tri meseca pre kraja školske godine, iz predškolske grupe u jaslenu grupu.

Prema njenim rečima, mesto vaspitača u predškolskoj grupi nakon tog premeštaja nije popunjeno, zbog čega su roditelji zabrinuti za bezbednost dece. Ona navodi da predškolska grupa ima 28 dece, dok je za takav broj, kako tvrdi, predviđen rad dva vaspitača.

Vukov je dodala da je 64 roditelja potpisalo zahtev za sastanak sa rukovodstvom ustanove, ali da do sastanka nije došlo, kao i da su se obratili prosvetnoj inspekciji i Školskoj upravi u Somboru.

Roditelji su o situaciji obavestili i Hrvatsko nacionalno veće (HNV), s obzirom na to da se problemi odnose na grupe na hrvatskom jeziku.

Tehnički direktor Predškolske ustanove „Naša radost“ Veljko Vojnić odbacio je optužbe o nepravilnostima i političkim pritiscima, ocenivši da su takve tvrdnje neistinite.

On je naveo da je ustanova suočena sa velikim nedostatkom zaposlenih i da nedostaje oko 75 vaspitača i radnika različitih profila.

Govoreći o kadru za rad na hrvatskom jeziku, Vojnić je rekao da je konkurs za vaspitače raspisan u oktobru 2025. godine, ali da se niko nije prijavio.

Komentarišući navode da pojedinim vaspitačicama ugovori nisu produženi iz političkih razloga, Vojnić je rekao da je razlog to što nisu položile državni ispit, što je zakonski uslov za rad u obrazovanju.

Predsednica Hrvatskog nacionalnog veća (HNV) Jasna Vojnić izjavila je da je ta institucija upoznata sa pritužbama roditelja i da ih shvata ozbiljno.

Ona je navela da je HNV zatražio razgovor sa upravom Predškolske ustanove „Naša radost“ kako bi dobio dodatne informacije.

„U ovakvim situacijama najvažnije je da se obezbede sigurnost dece i kvalitet obrazovnog procesa“, rekla je Vojnić i dodala da svaka sumnja na političke pritiske u obrazovnim ustanovama mora biti razjašnjena.

Ona je ocenila da se problemi sa nedostatkom kadra ne odnose samo na programe na hrvatskom jeziku, već na širi sistem predškolskog obrazovanja u Srbiji, te da je za njihovo rešavanje potrebno sistemsko delovanje.

(Beta)

