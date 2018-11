Sutra hladnije, sa snegom

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti oblačno i hladnije, u većini krajeva sa susnežicom i snegom, uz formiranje snežnog pokrivača koji će u većini mesta biti oko 5 centimetara, a u jugozapadnim i centralnim krajevima do 10 cm, lokalno i više, narocito u planinskim predelima.

Na krajnjem istoku moguća je i kiša. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima ponegde i jak, severni i severozapadni. Dnevna temperatura

bez većeg kolebanja, u intervalu od nule do 4 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti oblačno i hladno, sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja oko 1 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će do subote će biti hladno sa slabim, a od petka i umerenim jutarnjim mrazem i najvišom temperaturom oko ili malo iznad 0 C. U četvrtak delimično razvedravanje, samo je još ujutru ponegde na jugu i istoku moguće

provejavanje slabog snega. Zatim do kraja perioda malo i umereno oblačno i uglavnom suvo, a od nedelje i postepeno toplije. U četvrtak i petak na jugu Banata i u donjem Podunavlju duvaće jak, povremeno i olujni jugoistočni vetar, koji će u subotu biti u slabljenju.

(Tanjug)