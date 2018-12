Sutra hladno jutro, najviša dnevna do 2 C

BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, u većini mesta sa umerenim mrazem, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana biće oblačno, ujutru i pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično sa snegom, dok su na krajnjem jugoistoku moguće mešovite padavine (kiša i sneg), ponegde uz poledicu.

Vetar uglavnom slab, a jutarnja temperatura od minus 9 do minus 2 stepena, najviša dnevna u većini mesta od minus 2 do 0 C, na krajnjem istoku i jugoistoku malo toplije, do 2 C.

U Beogradu će biti oblačno i hladno, tokom većeg dela dana suvo, kasnije po podne i uveče povremeno sa slabim snegom. Vetar slab, a jutarnja temperatura od minus 6 do minus 4 stepena, najviša dnevna oko minus 1 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u utorak biti oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača u centralnim i južnim krajevima Srbije, samo na severu Vojvodine suvo.

U sredu se očekuje malo toplije i bez padavina, uz delimično razvedravanje. U četvrtak u košavskom području jugoistočni vetar biće u pojačanju, uz postepeno naoblačenje sa zapada. Po podne i uveče na severu i zapadu, a u petak i u ostalim krajevima ponegde se kišom, koja se na krajnjem severu može lediti na tlu. Zatim pretežno oblačno, povremeno s kišom, na visokim planinama sa snegom.

(Tanjug)