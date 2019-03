Sutra hladno jutro, tokom dana sunčano, do 17 C

BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, ponegde sa slabim mrazem. U toku dana biće sunčano, sa slabim i umerenim vetrom. U Vojvodini i planinskim predelima duvaće povremeno jak, severni i severoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od -5 C do 4 C, a najviša dnevna od 14 C do 17 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)