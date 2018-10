Sutra još toplo, od nedelje zahlađenje

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i veći deo dana suvo, a od nedelje osetno hladnije.

Lokalna pojava kratkotrajne kise ocekuje se sutra uglavnom u centralnim i juznim krajevima Srbije. U Timockoj Krajini posle podne pretezno suncano, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniza temperatura biće od 5 do 12, a najvisa od 16 do 21 stepen.

U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblacno i veci deo dana suvo, samo je ujutro u pojedinim delovima grada moguca

kratkotrajna kisa. Najniza temperatura oko 11, najvisa oko 19 stepeni.

Prema izlgedima vremena za narednih sedam dana, do 27. oktobra, u nedelju i ponedeljak biće umereno do potpuno oblacno i osetno hladnije, mestimicno sa slabom kisom, koja ce u nedelju do kraja dana na visokim planinama preci u sneg.

Maksimalna temperatura u većini mesta od 12 do 15 stepeni. Vise padavina ocekuje se u toku noci ka ponedeljku, u ponedeljak ujutro i pre

podne na jugu i jugozapadu Srbije, gde ce na planinama iznad 1300 m doci do stvaranja sneznog pokrivaca.

Posle podne i uvece slabljenje i prestanak padavina. U utorak suvo uz delimicno razvedravanje. U sredu novo zahladenje s kisom, na planinama sa snegom uz jak severozapadni vetar.

Od cetvrtka do kraja perioda uglavnom suvo uz manji porast temperature i slabljenje vetra.

(Tanjug)