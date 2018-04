Sutra oblačno, mestimično kiša, temperatura do 23 C

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti pretezno oblacno, mestimicno sa kisom, a na jugu i zapadu i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, ujutru istocni i jugoistocni, u postepenom skretanju na severozapadni. Najniža temepratura od 10 do 15 C, najviša od 18 do 23 C, saopštio je Republicki hidrometeoroloski zavod.

(Tanjug)