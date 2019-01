Sutra oblačno, mestimično sa padavinama, do 5 C

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti oblačno, mestimično sa mešovitim padavinama – kisom, susnezicom i snegom, uz lokalnu pojavu poledice, a na jugu Srbije sa kišom.

Vetar slab i umeren, istocni i jugoistocni, na jugu Banata i u

Pomoravlju povremeno jak. Jutarnja temperatura od -2 do 1 C, najviša dnevna od 0 do 5 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa mešovitim padavinama – kišom, susnežicom i snegom, uz slab i umeren istočni i

jugoistočni vetar. Temperatura bez većeg kolebanja, od 0 do 1 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u sredu će u većem delu Srbije biti suvo, uz delimično razvedravanje, samo će ujutru na severu biti oblačno, ponegde sa snegom. Uveče i tokom noći na jugu i istoku jače naoblačenje, ponegde sa mešovitim padavinama. Lokalno se očekuje i pojava poledice. Zatim do kraja perioda pretežno oblačno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama, a na planinama sa snegom.

Više padavina očekuje se u petak u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije uz formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak severni i severoistocni vetar, koji će u subotu biti u slabljenju.

(Tanjug)