Sutra oblačno, uglavnom suvo, do 18 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti pretežno oblacno, u vecini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna slaba kisa. Najniza temperatura biće od 6 do 10, najvisa do 14 do 18 stepeni, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar.

U Beogradu će biti pretezno oblacno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniza temperatura 8,

najvisa 16 stepeni.

Prema izlgedima za narednih sedam dana, do 29. oktobra, u utorak malo toplije, ujutro i pre podne umereno oblacno, ponegde je moguca kratkotrajna kisa, posle podne razvedravanje, a nocu novo naoblacenje. U sredu oblacno, vetrovito i hladnije s kisom, uvece i nocu u planinskim predelima sneg. U cetvrtak pre podne oblacno, ponegde kisa, posle podne razvedravanje.

Od petka suncano i toplije.

(Tanjug)