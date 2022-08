Sutra oblačno vreme sa kišom i grmljavinom

U Srbiji će sutra biti oblačno i svežije vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuje i grad, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni Celzijusa, najviša 23 do 27. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni.

U Beogradu oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom povremeno. Temperatura od oko 19 do oko 25 stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni.

U narednih sedam dana u Srbiji će biti promenljivo i svežije vreme sa čestim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura u većini mesta od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Od petka suvo i toplije.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 21. avgust 2022. godine:

Posebna opreznost savetuje se osobama sa disajnim i srčanim problemima, a reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.

Preporučuje se povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.