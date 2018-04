BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, samo ujutru na severu uz više oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Vetar slab do umeren, zapadnih pravaca. Jutarnja temperatura od 7 C do 13 C, a najviša dnevna od 21 C do 26 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)