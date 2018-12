Sutra pretežno sunčano i hladno

Vreme u Srbiji sutra će biti pretežno sunčano ali hladno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniže temperature će biti od -5 do -3, a najviše dnevne od četiri do 10 stepeni. Samo se u Negotinskoj krajini očekuje još hladnije vreme, s temperaturom i do -10 stepeni.

I u Beogradu će biti pretežno sunčano, s temperaturama od -3 do šest stepeni.

Narednih dana se u Srbiji očekuje otopljavanje, a temperature će ponegde biti i preko 10 stepeni. Od ponedeljka se očekuje povećana oblačnost s kišom.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 2. decembar 2018:

Relativno povoljna biometeorološka situacija očekuje se u većem delu zemlje. Blagi oprez se preporučuje cerebrovaskuklarnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje, nesanica i bolovi u mišićima.

