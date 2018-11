Sutra pretežno sunčano i toplo, u Timočkoj Krajini tmurno

BEOGRAD – Sutra ujutru će po kotlinama na zapadu i jugozapadu biti mestimično kratkotrajna magla, a tokom dana iznad većeg dela pretežno sunčano i toplo.

U Timockoj Krajini oblacno, tmurno, hladnije, povremeno sa slabom

kisom. Vetar slab i umeren, u košavskom podrucju i jak, jugoistocni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 0 do 8 C, u košavskom području oko 12

C, najvisa dnevna od 16 do 20 C, u Timočkoj Krajini oko 12 C.

U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Vetar umeren i jak, jugoistocni. Jutarnja temperatura oko 11 C, najviša dnevna oko 20 C.

Izgledi vremena u narednih sedam dana – do 13. novembra:

U većini dana suvo i toplo. U sredu u košavskom području vetrovito sa jakim, u juznom Banatu i donjem Podunavlju povremeno olujnim jugoistocnim vetrom. U Timockoj Krajini pretežno oblačno i malo

hladnije, povremeno sa slabom sipecom kisom.

U četvrtak u zapadnim i jugozapadnim krajevima umereno naoblačenje, a u petak u centralnim i istocnim ponegde sa slabom kisom. Maksimalna temperatura u vecini mesta od 16 do 20 C, za dane vikenda u manjem padu.

(Tanjug)