Sutra pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti pretežno suncano, samo su na jugu i istoku uz vise oblacnosti moguci su kratkotrajni pljuskovi.

Vetar će biti slab i umeren severni, severoistocni. Najniza temperatura od 8 do 13, najvisa dnevna od 20 do 24 C, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.

(Tanjug)