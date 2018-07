BEOGRAD – Na severu i zapadu Srbije sutra pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimicno s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, češćim na istoku i jugoistoku.

Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

(Tanjug)